Cambios en La Scaloneta: quiénes son los dos nuevos casi confirmados para la Copa América

La Scaloneta comienza su temporada 2024 con la mirada puesta en la Copa América que se celebrará en Estados Unidos entre junio y julio. El primer paso en este recorrido será el amistoso de esta noche contra El Salvador en el estadio Lincoln Financial Field de Philadelphia, un encuentro que servirá como preparación para el torneo continental.

Qué dijo Lionel Scaloni sobre la posibilidad que Garnacho y Buonanotte sumen minutos

“La idea es que jueguen la mayoría. No son pruebas porque la mayoría ya ha estado, pero va a haber alguna cara nueva seguramente en alguno de los partidos. Todavía no tengo decidido quiénes van a jugar mañana, pero necesitamos probarlos y verlos. Son chicos que nos generan muchas expectativas. Siempre decimos que el DNI no cuenta, cuenta lo que dicen en la cancha y esperemos que nos den mucho”, agregó el DT campeón del mundo.

Scaloni 2.jpg

La decisión de Scaloni se verá influenciada por la complejidad de la situación, ya que la lista de convocados está repleta de talento y las plazas son limitadas. Además, se enfrenta al desafío de seleccionar a los mejores jugadores considerando la presencia de lesionados y la necesidad de equilibrar la experiencia y la juventud en el equipo. "Esperemos que tanto la Mayor como la Olímpica tengan a los mejores", comentó el entrenador.

Scaloni 3.jpg

Cómo son los amistosos que jugará la Scaloneta

Scaloni también anticipó que los amistosos servirán para evaluar a los nuevos convocados y observar su rendimiento en la cancha. Jugadores como Nicolás Valentini y Valentín Barco, quienes formaron parte del proceso de clasificación de la Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París 2024, también estarán en consideración para estos partidos.

El camino hacia la Copa América será una prueba exigente para la selección argentina, con varios desafíos por delante. Sin embargo, Scaloni está decidido a construir un equipo sólido y competitivo que pueda luchar por el título continental en tierras estadounidenses.