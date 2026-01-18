¿Candidato al Puskás?: el golazo de un ex Boca en Colombia

Edwin Cardona anotó desde la mitad de la cancha en la goleada de Atlético Nacional ante Boyacá Chicó por 4 a 0.

El 4-0 de Atlético Nacional sobre Boyacá Chicó por la Liga BetPlay quedó rápidamente eclipsado por una acción destinada a recorrer el mundo. A los 55 minutos, el ex Boca Edwin Cardona recuperó en su propio campo, detectó adelantado a Emiliano Denis y sacó un derechazo teledirigido de más de 60 metros que se metió limpio en el arco. Un gol de colección que, más allá del impacto local, ya se analiza con lupa: ¿puede ser candidato al Premio Puskás ?

La jugada reúne varios de los criterios que el galardón suele premiar: dificultad extrema, visión periférica, ejecución técnica y un contexto competitivo real. No fue un despeje ni un remate forzado: fue una decisión consciente, tomada en décimas, con lectura del arquero y precisión quirúrgica. La reacción inmediata —estadio en shock y viralización global— terminó de instalar el debate.

La trayectoria del “10” respalda la hipótesis. Con pasado en Boca Juniors y Racing Club , Cardona exhibe una madurez futbolística que explica el porqué del intento y del acierto. Compañeros como Andrés Sarmiento reconocieron que estos remates no son improvisación, sino parte del trabajo cotidiano en Guarne.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WinSportsTV/status/2012685752186888530&partner=&hide_thread=false ¡GOLAZO DESDE ATRÁS DE LA MITAD DE LA CANCHA DE EDWIN CARDONA! Tremendo remate del 10 del 'Verdolaga' para anotar el 2-0 ante Boyacá Chicó. #LALIGAxWIN pic.twitter.com/rEDzQeJy7g — Win Sports (@WinSportsTV) January 18, 2026

Desde el punto de vista histórico, el gol se ubica entre los más lejanos jamás documentados en el FPC con medición moderna. El récord absoluto sigue siendo el de Luis Carlos Perea, con Tolima en 2005, una acción prácticamente desde su propia área. Sin embargo, la comparación no invalida el mérito: el tanto de Cardona destaca por limpieza técnica y ausencia de rebotes o errores groseros.

Además, hay antecedente reciente. En 2025, ante Deportivo Pasto, el mismo Cardona había convertido otro gol de larga distancia en el Estadio Atanasio Girardot, cercano a los 50 metros. Dos obras similares en menos de un año refuerzan la idea de habilidad sistemática, no azar.

Con este respaldo técnico, estético y contextual, el derechazo desde 60 metros reúne argumentos sólidos para entrar en la conversación global. La decisión final no depende solo de Colombia, pero el debate ya está instalado: el gol de Edwin Cardona no fue solo un highlight viral, sino una candidatura legítima al Premio Puskás.

El premio Puskás 2025 fue para Santiago Montiel

El delantero de Independiente, Santiago Montiel, ganó el Premio Puskás de la FIFA por su gol de chilena ante Independiente Rivadavia de Mendoza, en Avellaneda, en el marco de los octavos de final del pasado Torneo Apertura de la Liga Profesional 2025

El jugador oriundo de Gregorio de Laferrere abrió el marcador y le dio la victoria a Independiente aquel domingo 11 de mayo. Con aquel resultado, el equipo dirigido por entonces por Julio Vaccari accedió a los cuartos de final del Torneo Apertura donde le ganó 1-0 a Boca en el estadio La Bombonera.

En un partido sumamente cerrado y friccionado, a los 12 minutos del segundo tiempo, el ex futbolista de Argentinos Juniors rompió el cero con un gol espectacular que dejó boquiabiertos a todos los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FIFAWorldCup/status/2000936452805337388&partner=&hide_thread=false We'll never tire of this goal.



Santiago Montiel with a Puskás award winner to remember. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025

Tras un tiro de esquina y despeje corto de la defensa del equipo mendocino, el delantero Montiel primereó al colombiano Sebastián Villa en la medialuna del área y con la pelota en el aire, a punto de bajar.

De espaldas, el futbolista de 25 años ejecutó la chilena de manera perfecta, haciendo que la pelota tome una precisa curva por encima del arquero Ezequiel Centurión que no tuvo reacción ante tal acrobacia.

El tanto de Montiel recorrió el mundo y se hizo viral en las redes sociales, por lo que la FIFA lo candidateó para el Premio Puskás que reconoce al mejor gol de cada temporada y, este martes, el argentino terminó quedándose con dicho galardón.