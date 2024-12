Carlos Esteves, del taller mecánico a ser el mejor futbolista de la provincia en 2024

"La verdad que muy contento, no me lo esperaba , sinceramente era algo que llegó sí de la nada. Con el tema de que es un premio al mérito, te dan ganas de esforzarse más, esto da a saber que estás haciendo bien las cosas. Fue una sorpresa inesperada", dijo el jugador a LMNeuquén.

La ceremonia se llevó adelante el lunes y Carlos no pudo estar, porque volvió a su Concordia natal para pasar las fiestas de fin de año con su familia. En su nombre, integrantes de la institución recibieron el premio. "No pude porque justo el día que me avisaron ya estaba viniendo, estaba viajando para acá, para Entre Ríos. Todos contentos, me felicitaron, estaban todos contentos porque alguien del club iba a representar, alguien de Rincón, así que estaban todos contentos", aseguró.

"La verdad que es algo inimaginable para uno. Si vos a principio de año me hubieses dicho que yo iba a vivir todo esto, me hubiese reído y te hubiese dicho que no te creía. Pero la verdad que es un premio al mérito, es eso. Gracias a Dios, se dio todo bien", valoró el futbolista.

Una historia de ascenso profundo

Su llegada a Rincón de los Sauces se dio en 2019 a los 21 años. Se sumó a las filas del León para disputar la Lifune y a la vez trabajaba en un taller mecánico para poder llegar a fin de mes. De a poco se ganó su lugar y hoy se sostiene con el fútbol.

La lejanía entre provincias y el calendario deportivo no le permiten al jugador volver con su familia durante el año. Recién por estos días pudo viajar a Entre Ríos para recargar energías de cara al nuevo desafío. "Este año vine a principio de año, en febrero, pero estuve cuatro días y me tuve que volver porque ya empezábamos con el Federal. Estuve así casi dos años, sin venir para acá. Son pocos días los que podemos disfrutar de la familia, pero es lo que uno elige, ¿no? Es lo que me gusta", mencionó.

Más allá de los 1400 kilómetros de distancia, nunca le faltó el apoyo de su familia, en una carrera que fue de menor a mayor. "La verdad que muy contentos. Todo el tiempo estuvieron presentes, así que es solamente distancia, ellos estuvieron todo el tiempo al pie del cañón", expresó.

El ascenso y una buena campaña en el Federal

El marcador central se convirtió en una de las figuras del León en el Regional Amateur, consiguiendo el ascenso a la tercera del fútbol argentino. Ya en el Federal A fue una pieza indiscutible en el once incluso con el cambio de técnico en el medio. Además, puso su nombre en la historia del club cuando convirtió el primer gol en la categoría ante Cipolletti, en lo que fue también la primera victoria en el Federal A para el León.

ESTEVES RINCÓN WEB.jpg Carlos Esteves festeja su gol en el partido ante Cipo. Fotos: prensa Rincón

"Cumplimos los objetivos, el primero era mantenerse. Primero nos pusimos el objetivo en ascender al Federal A, lo fuimos peleando hasta que se nos dio y ahora fue el objetivo de mantener la categoría y también se nos dio. Así que hicimos un buen año, gracias a Dios", destacó el protagonista.

Luego de una gran Reválida en el Federal y tras caer en los playoffs ante Defensores de Villa Ramallo, Carlos permaneció en la localidad petrolera jugando la liga local para mantenerse en forma. "Jugamos la liga como para no perder el ritmo, y lo que pasa es que terminamos antes, no era la idea terminar tan pronto con el Federal, pero bueno, terminamos pronto y seguimos todos encaminados", explicó.

Su gran rendimiento le permitió jugar 25 partidos de los 27 del León en la temporada. Fue uno de los más regulares del equipo y la categoría, lo que puede llamar la atención de otros equipos. Sin embargo, Carlos sigue firme en el León. "Por ahora nada, todavía los planes siguen estando en el Deportivo, así que seguiremos firmes. En enero ya empezaremos a entrenar los últimos días. Todavía no nos han dicho nada, pero estamos esperando nomás", concluyó.