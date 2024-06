Carlos Estéves, analítico y con hambre de victoria con el Deportivo Rincón

La mini pre temporada sirvió y mucho a los jugadores, de hecho hasta se percibió entusiasmo por los trabajos realizados. “La semana pasada le metimos dos o tres días de doble turno, fuerte, bien. Aprovechamos al máximo los días, esta semana bajamos un poco para poder llegar bien. Estamos con muchas ganas, esperando el domingo nomás, con ganas de comernos la cancha, de salir por todo”, mencionó.

El defensor entrerriano de 25 años es una de las piezas inamovibles para el Deportivo Rincón en la línea defensiva. Sin embargo, será la primera vez que enfrente al Papero de Otamendi. “Yo no lo he enfrentado, la fecha que nos tocó justo estaba lesionado, así que no viajé. Acá en nuestra cancha nosotros somos un equipo muy fuerte, no es fácil que nos vengan a pasar por arriba, ¿no? Hacemos sentir nuestra localía”, sostuvo Carlos.

_MG_4929 copia.jpg Carlos Esteves Fotografía: Anahí Cardena.

Los neuquinos en el césped sintético de la Ciudad Deportiva disputaron en total 6 partidos y en tan solo uno, frente a Olimpo, vieron la derrota por 2 a 1 en la fecha 12. El resto fueron tres victorias y dos empates. “En el sintético para el que viene afuera no es nada fácil, a nosotros por ahí nos cuesta y eso que entrenamos todos los días en la cancha”, comentó.

El duro Deportivo Rincón cosechó buenos resultados en la primera ronda y merodeaba los últimos puestos de la zona verde. Sin embargo, luego del cambio de cuerpo técnico, las derrotas se hicieron protagonistas y hoy está en el fondo de la tabla.

Deportivo Rincón busca recuperarse

“La verdad que no se nos viene dando, venimos haciendo buenos partidos y no se nos dan los resultados. Por ahí la pelota no quiere entrar, nos cuesta eso, después somos un equipo duro, no nos convierten tan fácil. No hay equipo que nos pase por arriba”, explicó el zaguero.

Ubicados novenos con 15 unidades, aún están en pelea para poder acomodarse sextos, de hecho, enfrentarán al quinto de la tabla en lo que será casi una final. “Salimos de jugarle de igual a igual a cualquier equipo, por ahí es medio frustrante que no se te dé. Si ves la tabla es difícil de creer porque hacemos bien las cosas, pero es una categoría dura la tercera del fútbol argentino. Acá cometes un error y lo pagas muy caro, creo que nos ha pasado eso”, enfatizó.

Estéves es uno de los jugadores que más partidos disputó, tiene 12 en su haber y suma 1011 minutos en cancha. Su forma aguerrida de ir a la disputa del balón y de moverse en cancha a algunos hinchas los lleva a asimilarlo con Lisandro Martínez, el defensor de la selección nacional.

“No, no, ni cerca. Mira dónde juega Licha y dónde juego yo. De mi parte intento dar lo mejor para el equipo y me la juego toda, no me guardo nada, es más que nada eso, es un sacrifico. Intento dar siempre el cien para el equipo, para que salgamos adelante todos, así que es mucha garra, más que nada”, dijo entre risas.

Esteves.jpg Gentileza: Beto Troncoso.

A Esteves el último partido le tocó jugarlo acompañado de Páez, cuando venía jugando con Carlos López Quintero, futbolista que hoy ya no es parte del plantel. Esta situación lo lleva a acomodarse de nuevo en cancha.

“La verdad que cuando te acostumbras a una persona lo vas conociendo, te acostumbras a esa persona, pero bueno, es un torneo así, te toca jugar con uno o con otra persona y uno tiene que prepararse para todo eso. Durante la semana intentamos pulir lo mejor posible para que el fin de semana salga bien”, comentó.

Pese a los detalles y cambios tácticos, las exigencias del mismo torneo junto a lo cambiante que es, Carlos se mantiene firme con la confianza en sus compañeros para remontar en la tabla. “Esto es fútbol, acá no hay equipo que sea mejor que uno, ni mejor que otro, sí podes tener buenos resultados o no, pero acá dentro de la cancha somos 11 contra 11 y puede suceder cualquier cosa”, afirmó.

El domingo a las 15 tendrán un encuentro decisivo para poder salir del fondo, más allá de esperar por una serie de resultados en una tabla de abajo que está más que pareja. “Te levantas bien, haces bien las cosas y sacas un buen resultado. A nosotros de local creo que nos está yendo muy bien, no nos han pasado por arriba, así que eso es lo que nos deja tranquilos”, concluyó.