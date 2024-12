Carlos Palacios habló de Boca y reveló cuando nació su fanatismo por el Xeneize

Embed "Ansioso de poder entrar a la cancha, de sentir el cariño del hincha" Carlos Palacios en #BocaenBocahttps://t.co/I9DWWtNVe4 pic.twitter.com/vCR9kZw8KM — El Canal De Boca (@ElCanaldeBoca) December 16, 2024

Carlos Palacios reveló que es fanático de Boca desde pequeño

La decisión de sumarse a Boca implicó atravesar innumerables obstáculos, lo que el propio jugador volvió a remarcar al remarcar el esfuerzo que realizó su entorno más cercano: "Pasaron muchas cosas en el camino, pero gracias a Dios ya estoy acá. En casa están muy contentos. De pequeño que era hincha de Boca. No lo quise decir en su momento para que no se dijeran cosas o que me quisiera ganar al hincha de esa manera. Siempre me gustó Boca, desde Chile siempre lo miré". Esta sinceridad refleja su intención de ser respetuoso y no utilizar su fanatismo como estrategia para congraciarse con la hinchada, sino dejar que su rendimiento en la cancha hable por sí mismo.