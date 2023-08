Carlos Tevez fue presentado como entrenador de Independiente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Independiente/status/1694112617910988894&partner=&hide_thread=false "Hoy tenés que ganar y yo vengo a eso. Mis equipos son intensos y conmigo van a jugar los que se tiren de cabeza por esta camiseta"



Carlos Tevez en conferencia de prensa.

"Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. Tenemos que sacarnos los zapatos de baile y ponernos los zapatos con tapones altos. Todo esto hace que la responsabilidad recaiga sobre mí. Ojalá que me puteen a mí y no a los jugadores. No se puede hablar de proyectos porque hoy hay que ganar. Se los dejé muy claro a los muchachos, hoy juegan los que se tiren de cabeza y no los que jueguen en puntitas de pie", sentenció el estratega en conversación con los medios.