Carlos Tevez le tiró flores a Riquelme antes de hacerle un fuerte pedido

Consciente de la carga política que genera cualquier movimiento suyo en torno al club de la Ribera, Tevez aclaró que el objetivo del partido no es más que una celebración futbolera, sin aspiraciones dirigenciales de fondo. “De presidente no voy a ir. No estoy preparado. Soy entrenador. Obvio que me quieren subir siempre a un coso político… No estoy preparado para ser presidente. Vos te tenés que preparar, tenés que tener en claro”, sentenció.

Carlos Tevez habló del presente de Boca

En ese sentido, también habló sobre el actual ciclo de Fernando Gago en Boca y evitó postularse para el banco de suplentes. “Hoy está Fernando, lo está haciendo muy bien. Estoy capacitado, pero no me gustaría postularme. Tiene que ser un espacio donde me sienta cómodo”, explicó, dejando la puerta abierta a un posible regreso como DT, aunque no de inmediato.

Durante la entrevista, Tevez también recordó una anécdota que marcó su retorno al fútbol argentino en 2015. Por entonces, jugaba en Juventus, y compartía equipo con figuras como Buffon, Pirlo, Vidal y Pogba. Fue en ese contexto donde cerró un acuerdo con el DT Massimiliano Allegri: “A principios de año le dije que, si llegábamos a la final de la Champions League, me dejaba venir. Después lo logramos y el tipo cumplió su palabra. Antes de jugarla yo ya sabía que iba a volver a Boca”.