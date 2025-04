Cuál es el famoso DT argentino que reemplazará a Martín Palermo en Olimpia de Paraguay

Martín Palermo tuvo que armar el bolso y decirle adiós a su etapa en Olimpia en medio del murmullo de los hinchas que supieron amar al ex entrenador de Platense, Aldosivi, entre otros tras conseguir el título del Torneo Clausura 2024 de Paraguay que se colocó como su primer título como entrenador. Esa historia de amor tuvo un desenlace opuesto que finalizó tras la goleada recibida ante Vélez (0-4) por Libertadores.

Ahora el elenco paraguayo busca entrenador y la danza de nombres para dirigir al equipo no da tregua: vuelan un sinfín de nombres para hacerse cargo del equipo que está disputando la Copa Libertadores. Hay argentinos que suenan para reemplazar a Palermo .

Sin embargo no hay ofertas formales para el Apache y corre de atrás en la selección de reemplazo. Entre los nombres también está el del ex Racing Diego Cocca y Antolín Alcaraz, ex jugador paraguayo que le puso punto final a su carrera profesional en el club.

“El único candidato que sostengo está picando fuertemente en punta es Antolín Alcaraz. Habíamos comentado lo de Cocca, que fue una oferta y como él hay otros en el radar. ¿Pero cuál es el tema con los extranjeros? El costo. Olimpia tiene para invertir, quería un técnico de jerarquía, pero cuando empezaron a averiguar, porque hay muchos técnicos libres, hoy hay un limitante que es como se han revalorizado los técnicos argentinos”, relató el periodista Jorge Vera.

El ex River también suena para reemplazar a Martín Palermo en Olimpia

La dirigencia de Olimpia de Paraguay busca el reemplazo de Martín Palermo, ídolo de Boca. Irónicamente, el encargado de suplirlo podría ser un ex mediocampista de River Plate, Andrés San Martín.

El “Pelado” San Martín, quien actualmente luce con más cabello que en su etapa como jugador, venía negociando su llegada al Decano incluso antes de la salida del Titán. Según el periodista Wilson González Bronce, su oficialización como nuevo DT es inminente. De confirmarse, esta será su primera experiencia al mando de un equipo como entrenador principal.

San Martín cuenta con una extensa trayectoria como ayudante de campo, principalmente junto a Daniel Garnero, con quien trabajó durante más de diez años en clubes como San Martín de San Juan, Banfield, Independiente Rivadavia, y en equipos paraguayos como Sol de América, Guaraní, Olimpia, Libertad y la Selección de Paraguay.

Como futbolista, tras un breve paso por River entre 2005 y 2006, jugó en Tenerife, Arsenal (donde ganó la Sudamericana y la Suruga), y Sportivo Italiano. Se retiró en 2011 por una lesión en la rodilla.