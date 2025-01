El mensaje de Boca para Martín Palermo luego del fallecimiento de su padre

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1880682738778607704&partner=&hide_thread=false Estamos con vos, Martín pic.twitter.com/0YOdXVLX4n — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) January 18, 2025

Martín, actual técnico del equipo paraguayo, recibió la noticia tras dirigir un amistoso frente a Nacional de Uruguay en Montevideo. Al enterarse, viajó de inmediato a Buenos Aires. Olimpia declaró dos días de duelo, mientras que clubes como Boca Juniors, Estudiantes de La Plata y la Conmebol emitieron mensajes de apoyo al ídolo xeneize.

Carlos Palermo trabajó más de 50 años en el Astillero Río Santiago en Ensenada, lugar donde se construyó la Fragata Libertad. Aunque siempre mantuvo un perfil bajo, estuvo presente en momentos clave de la carrera de su hijo, como su emotivo retiro en La Bombonera en 2011.

Muchas gracias Palermo,

Muchas gracias Palermo pic.twitter.com/VMptjTw6a7 — agus (@aggus1891_) January 18, 2025

Martín Palermo ha destacado en varias ocasiones la influencia de sus padres en su vida. En una entrevista en 2020, expresó su gratitud por los valores que le inculcaron desde niño, los cuales atribuye como pilares de su éxito. “Todo lo que han hecho y me han educado para lo que fui a lo largo de mi carrera. Soy un agradecido a que gran parte de lo que fui, de mi perseverancia, de querer llegar a lograr todo lo que logré, fue siempre por ese mensaje que ellos me dieron desde muy chico priorizando muchos valores que me han hecho crecer”, dijo en aquél momento. La noticia de la partida de Carlos deja una gran huella en el mundo del fútbol, que se une en acompañamiento a la familia Palermo.

Olimpia, la Conmebol y Alejandro Domínguez también le enviaron sus condolencias a Martín Palermo

Por su parte, Olimpia también dedicó palabras de apoyo a su entrenador: “Lamentamos informar el fallecimiento del señor Carlos Jorge Palermo, padre de nuestro actual entrenador”.

En el comunicado, el equipo paraguayo destacó que “ la Comisión Directiva ha declarado un periodo de duelo de dos días, invitando a toda la Comunidad Olimpista a unirse a este momento de reflexión y respeto”.

Asimismo, enfatizaron: “Abrazamos al querido Martín en este complicado momento y enviamos, en nombre de toda la Institución, nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos”.

El apoyo hacia Palermo no se limitó a los clubes, ya que la Confederación Sudamericana de Fútbol también se sumó al acompañamiento con un mensaje en su cuenta oficial: “La CONMEBOL expresa su profundo pesar por el fallecimiento del señor Carlos Jorge Palermo, padre de Martín Palermo. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos en este momento”.

Por último, también se unió el presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez quien expresó: “Lamento el fallecimiento de Carlos Jorge Palermo, padre de Martín Palermo. Expreso mis más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este difícil momento”.