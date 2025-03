Caruso Lombardi fue a ver a Riestra con River y... ¡terminó a las piñas! El video

Según trascendió el conflicto apareció porque el DT se encontraba en un espacio indebido al cual no tenía acceso. En su relato, habría confesado que se acreditó como prensa para estar en el estadio pero bajo esa condición tampoco podría estar en ese lugar. Es por eso que Caruso habría propinado insultos y golpes que no conectaron con su adversario ante el rápido accionar de las fuerzas de seguridad.