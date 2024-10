Cavani contó cómo es la atmósfera de La Bombonera frente a otros estadios del mundo

En diálogo con el periodista Sebastián Vignolo para la cadena televisiva ESPN el uruguayo se deshizo en elogio sobre el estadio que está cuestionado por la ampliación que necesita para recibir más hinchas en medio de la morosidad que muestran desde la comisión directiva: " La Bombonera es mágica. Es increíble . Sinceramente he vivido partidos y momentos especiales, hermosos en la Bombonera. Pero hemos tenido partidos y recibimientos que han sido muy emocionantes. Me imagino lo que debe haber sido en la época de ese Boca glorioso , cuando jugaba Román, el Mellizo, Palermo", citó.

Cavani Bombonera.mp4

Y agregó: "Renové en Boca porque siento que todavía tengo algo para dar, porque quiero ganar algo con Boca, quiero ganar cosas. Quiero irme y sentir esa misma tranquilidad (la que sintió al dejar la Selección de Uruguay). Siempre me fui en paz conmigo mismo".

La relación entre Cavani y Riquelme

"A Román lo conozco en este último período que me toca llegar al club. Antes me llamaba para demostrarme su interés, siempre me demostró que las puertas del club estaban abiertas. Y yo siempre con el deseo de poder venir. Yo sabía que quería llegar estando bien, para cumplir, sabiendo que no tengo 25 ni 30 años, pero con una capacidad y una forma física que pudiera rendirle al club.

Me vine y ahí lo empiezo a conocer a Román. Es una persona especial, tiene un genio especial, por eso fue lo que fue e hizo lo que hizo en el fútbol. Todos esos que les toca llegar a ciertas situaciones de gloria en el fútbol son especiales. Tiene su forma de ser, mucha gente no está de acuerdo, otros lo aman.

Riquelme.jpg Riquelme y Cavani

Conmigo siempre se ha portado siempre bien. Siempre me ha dado su hombro, me ha bancado, siempre me ha demostrado que Cavani está acá independientemente de que pueda hacer 50 goles o 25, 'estás acá porque queremos que estés acá y sentimos que podés darnos en muchos aspectos al club'. Te sentís protegido, arropado en el proceso, acompañado.

Sabemos que Boca no es para cualquiera, 'pero nosotros estamos contigo para acompañarte y para bancarte si las cosas no salen y para alegrarnos contigo si las cosas salen'. Eso es lo que te puedo contar del tiempo que conozco a Román. Conmigo siempre se han portado de 10, con mi familia. No tengo nada para decir. Agradecerles por la oportunidad que me dan de vivir esta experiencia, para mí es y va a ser inolvidable, para mí y para mis hijos".

Las expectativas por Fernando Gago

"Todo cambio siempre genera ilusión. Cuando viene alguien que es del club que conoce lo que es Boca genera otra ilusión, porque puede tener cosas que otro entrenador que no estuvo tanto tiempo acá no lo tiene.

Gago 2.jpg

Es un entrenador joven que tiene mecanismos del fútbol que están buenos, que son simples, que creo que le va a aportar mucho al equipo. Todos los jugadores notan eso. Ha demostrado que le llega al jugador, al que le toque jugar menos y al que le toque jugar más.

La impresión que uno recibe en los primeros días siempre marca un camino. Ha sido cercano con el futbolista, ha hablado con todos, no solo con Cavani, Romero y Rojo, y eso es muy positivo . Yo creo que el entrenador tiene que ganarse el cariño del futbolista, aunque no juegue.

A nosotros nos gusta que nos alienten, que nos motiven, que nos sean sinceros. Te motiva, porque cuando el entrenador es sincero vos te das la cabeza contra la pared. Porque le tomás cariño, te saca un poco más de lo que el futbolista tiene, ese orgullo por querer defenderlo, protegerlo.

Sentís confianza, sentís un montón de cosas... no te voy a decir que lo quiero mucho, pero sentís ese afecto por el entrenador, ese reconocimiento de buen tipo en general con los entrenadores. Es algo que tiene que tener. Esas cosas que ha hecho con los jugadores ha estado bueno. Después se verá con el tiempo, ir construyendo cuando vayamos recorriendo el camino".