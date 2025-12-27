Celebra Franco Colapinto: la resolución de la FIA que beneficiará a Alpine en 2026

Luego de una temporada para el olvido, el piloto argentino de Fórmula 1 correrá su primer año completo en la categoría.

Alpine recibió una señal clave de cara a 2026 tras la decisión de la FIA de avalar la interpretación técnica que permite a Mercedes sostener el diseño de su nuevo motor, pese a los reclamos de otros fabricantes por una posible ventaja reglamentaria . El fallo representa un primer respaldo concreto para el proyecto que utilizará el equipo de Franco Colapinto en la próxima era de la Fórmula 1 .

El cambio reglamentario que entrará en vigencia en 2026 todavía no se estrenó en pista, pero ya generó fuertes tensiones puertas adentro del paddock.

La polémica se centró en la relación de compresión de las nuevas unidades de potencia cuando trabajan a alta temperatura, un punto considerado gris dentro del reglamento técnico.

Mercedes, proveedor de Alpine, y Red Bull Powertrains quedaron en el foco por desarrollar soluciones que podrían traducirse en una mejora de rendimiento.

Según denuncias de equipos rivales, el aumento de temperatura durante el funcionamiento del motor podría llevar la relación de compresión más allá de los límites permitidos, aunque los controles habituales de la FIA se realizan a temperatura ambiente. Frente a este escenario, el organismo rector se vio obligado a fijar postura antes del inicio del nuevo ciclo técnico.

franco-colapinto-maneja-su-alpine-en-el-circuito-RSSMOXX2MVFCTPV7ZUFVRM245A

La FIA fue clara en su resolución: las cámaras de combustión “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor”.

El criterio no dejó conformes a todos, ya que algunos equipos se amparaban en el artículo 1.5 del reglamento técnico, que establece que los autos deben ajustarse a la normativa en todo momento durante un evento y no solo en las verificaciones en frío.

Mercedes abastecerá a McLaren, Williams y Alpine, mientras que Red Bull hará lo propio con Racing Bulls. En caso de confirmarse una brecha de rendimiento, los fabricantes relegados podrían acceder a las Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Mejora para compensar desventajas.

Honda, Ferrari y Audi serían los más afectados por no haber explotado esta interpretación del reglamento y sostuvo que revertir el rumbo sería prácticamente imposible en el corto plazo.

¿Cómo son las vacaciones de Franco Colapinto en Argentina?

El piloto Franco Colapinto regresó a la Argentina tras completar la temporada 2025 de la Fórmula 1 con Alpine y aprovecha el receso para bajar un cambio antes de iniciar la preparación para el próximo año.

El piloto de Pilar atraviesa días de descanso mientras la escudería trabaja en un nuevo modelo con el que buscará dar un salto de rendimiento.

colapinto vacaciones

En sus primeras horas en el país, Colapinto combinó relax y vida social, ya que asistió a un recital de Airbag, jugó al pádel con el exfutbolista Carlos Tevez y compartió una cena con su amigo Bizarrap.

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió con una aparición lejos de los flashes al viajar a San Andrés de Giles, una localidad bonaerense ubicada a unos 60 kilómetros de su ciudad natal.

Allí se movió con total naturalidad junto a su familia y, acompañado por su padre Aníbal Colapinto, ingresó a un supermercado del pueblo, donde generó revuelo entre empleados y clientes.

colapinto vacaciones2

Las imágenes se viralizaron rápidamente y lo muestran recorriendo la carnicería y luego posando en la puerta del comercio con una bolsa de compras y una chocolatada.