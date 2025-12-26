⁠El especial saludo de Franco Colapinto por la Navidad

El piloto de la escudería Alpine participó de un video junto a su compañero Pierre Gasly para enviarle un mensaje a sus fanáticos.

La navidad eclipsó a los distintos deportes y las figuras se hicieron eco de esta época festiva con mensajes para sus seguidores con el que intentaron dejarles un buen mensaje para que disfruten . Franco Colapinto no fue la excepción a este tipos de acciones para sus seguidores.

A través de la escudería Alpine y junto a su compañero Pierre Gasly, el joven piloto de 22 años realizó un video donde envió un sentido mensaje de buen augurio para sus seguidores. “ Hola, fanáticos. Queríamos desearles unas muy felices fiestas y un feliz Año Nuevo. Espero que celebren con sus familias, que pasen un momento muy especial y que regresen con fuerza para apoyarnos el próximo año ”, soltó Franco primereando a su compañero.

Al escuchar a su compañero, Gasly bromeó y soltó: “Ya lo has dicho todo. Solo quiero desearles lo mejor en estas fechas. Felices fiestas, feliz Año Nuevo. Espero que pasen lindos momentos con sus seres queridos”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/2004287532440121772&partner=&hide_thread=false A special holiday message from @PierreGasly and @FranColapinto



Hope you've all had a great day, Team! pic.twitter.com/IRMCCdB1XD — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) December 25, 2025

A su vez, remarcaron el difícil año que les tocó atravesar al no tener el desarrollo del auto desde mitad de temporada: “Muchas gracias por el apoyo durante todo el año. No ha sido fácil, pero ustedes han sido increíbles y estoy muy entusiasmado de que todos avancemos hacia el 2026 para un nuevo capítulo y, ojalá, un año mucho más exitoso para todos nosotros. Que lo disfruten y nos vemos pronto”.

El jefe de Alpine se sinceró y lanzó una dura autocrítica tras la temporada 2025: qué dijo sobre Colapinto

Desde la escudería Alpine saben que esta temporada 2025 ha sido para el olvido y que deberán hacer un sinfín de cambios la próxima temporada si quieren volver a ser protagonistas. El camino que optaron es tener una buena performance con los monoplaza de la próxima temporada debido a que destinaron mitad del año a avanzar en las unidades del próximo año.

El jefe de Alpine Steve Nielsen fue autocrítico con el nivel que tuvieron los autos esta temporada: "Creo que la realidad brutal es que nuestro coche no fue lo suficientemente rápido para sumar puntos”, contó haciendo referencia a uno de los motivos por los cuales Franco Colapinto no puedo sumar en el campeonato.

“Creo que los dos pilotos que tenemos ahora son mejores que el coche y, en las pocas ocasiones en las que el coche ha sido lo bastante bueno para pelear en esa zona, tuvimos una en Brasil, donde Pierre clasificó razonablemente bien y corrió razonablemente bien, y luego otra en Las Vegas, donde creo que estuvimos bien”, soltó en diálogo con Motorsport en el cierre de temporada.

Por otra parte se mostró optimista para el próximo campeonato: “Creo que cuando el coche es bueno, los pilotos son perfectamente capaces de ofrecer lo que el coche puede dar, ambos pilotos. Necesitamos hacer un coche mucho mejor en 2026 y entonces veremos si los pilotos son capaces de acompañarlo”.

A su vez se refirió a la decisión de la escudería de frenar el desarrollo del monoplaza de esta temporada: “Seguimos los desarrollos de los demás lo mejor que pudimos, vimos qué piezas nuevas trajeron y tuvimos un seguimiento, y estuvimos en el fondo porque hicimos el cambio pronto y los demás siguieron trayendo actualizaciones, así que somos plenamente conscientes sobre por qué estamos donde estamos. Es doloroso, pero con suerte es por el bien mayor y el año que viene veremos si hemos tomado la decisión correcta”, aclaró.