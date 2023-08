Chiquito Romero contó la promesa que le hizo a Boca si no mejoraba de la lesión de su rodilla

Con respecto a su rodilla, Chiquito aseguró: "Estoy muy contento. Soy un agradecido del doctor Batista que me dejó la rodilla cero kilómetro, soy un agradecido de los kinesiólogos de Boca que cuando teníamos vacaciones con todo el grupo ellos se quedaron conmigo trabajando, se turnaban para que todos pudieran tener su día de descanso. Pero siempre había dos conmigo para ponerme bien. En ese momento teníamos dos meses por delante para llegar bien a la pretemporada, cumplimos con los plazos, no nos volvimos locos. Sin esforzarnos al principio para no estropear el trabajo del doctor".

09-08-2023_boca_juniors_vencio_hoy_4 (2).jpg Chiquito Romero volvió a convertirse en héroe para darle a Boca el pase a cuartos de final.

También, contó que le prometió al club en su arribo: "Cuando me tocó llegar yo venía de la anteúltima operación, y ellos cuando entraron y vieron se dieron cuenta que las cosas no estaban del todo bien, pero yo soy muy sincero: si esto no iba, voy, me acerco, firmo el contrato, devuelvo el sueldo y me voy a mi casa. Pero a los dos meses tocó que se desprenda otro pedacito, Batista lo vio y me dijo 'quedate tranquilo que con esto no pasa nada, lo vamos a sacar adelante, vas a ser el arquero de Boca cuando superemos esta nueva rehabiltacón'".

"Yo hoy te digo que la rodilla está 9 puntos. No tiene problemas. Me deja trabajar. La cuidamos un montón, hacemos las cosas para no arruinarla", finalizó el ex arquero de la Selección Argentina finalista del Mundial 2014.