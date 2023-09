Chiquito Romero lanzó una fuerte advertencia en la previa al partido con Palmeiras

El experimentado arquero comenzó hablando sobre su paso por Racing Club, donde se abrió la puerta para entrenar en el predio Tita Mattiussi después de su regreso de Europa. Sin embargo, Romero expresó su sorpresa por la falta de interés de la dirigencia de Racing en contratarlo oficialmente: "Soy un agradecido a Racing. Salí de ahí y fue el club que me abrió las puertas del predio Tita Mattiussi para entrenar cuando volví lesionado de Europa, pero los dirigentes no se acercaron nunca ni para decirme hola. Porque si me hubiesen hecho una oferta, seguramente la hubiera aceptado".