Cipo anunció su primer refuerzo en la delantera

El Chango Cravero y los dirigentes continúan en el armado del plantel con vistas al próximo Federal A.

El 24 de diciembre también pasan cosas y por eso hay que estar atento. Así lo demuestra Cipo , que en el mediodía de este miércoles anunció la llegada de su primer refuerzo confirmado para el Federal A 2026. Se trata del delantero Sebastián Jeldres , que viene de jugar en Deportivo Rincón.

A través de las redes sociales, el club oficializó la contratación del neuquino, que ya posó con la camiseta albinegra junto al presidente de la institución, Luca Mancini , y el vice, Adrián Calfuán.

Se trata de un futbolista que está en la órbita de Cipo hace tiempo y mantuvo contactos con la directiva en otros mercados de pases. Esta vez, la negociación llegó a buen puerto rápidamente y Jeldres estará a disposición de Cravero desde el comienzo de la pretemporada , en la primera semana de febrero .

Además de la continuidad del entrenador, también había sido confirmada la del arquero Facundo Crespo.

"Estoy muy feliz con mi llegada a Cipo. Era algo que no se venía dando, no podíamos encontrarnos y llegar, pero uno siempre tuvo el deseo. Cipolletti es un club grandísimo y uno siempre tiene las ganas de vestir la camiseta, defenderla, demostrar, luchar cosas importantes. Es un club que así lo demanda por su historia y por lo que es la institución", comenzó diciendo Jeldres a LMNeuquen.

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (38).jpg Omar Novoa

"Más que feliz, muy emocionado, motivado para este año que se viene. No tengo dudas que va a ser bueno. En la reunión que tuve con los dirigentes me comentaron los objetivos y todo lo que el club quiere. Uno va a trabajar para estar a la altura. Más que agradecido con la dirigencia del Club Cipolletti que este tiempo de negociaciones estuvo en todo momento", agregó el delantero.

Sebastián fue rival del Capataz con cuatro camisetas diferentes y en la 2026 estará en la vereda albinegra: "Uno conoce la categoría, ha enfrentado a Cipo, sabe lo que es el club. Más que feliz de poder estar y sumarme para tratar de ayudar a lograr los objetivos. Trabajar y entregarme al cien para poder tener un buen año y hacer feliz al hincha. Uno siempre admira al club por la hinchada. Este año me tocó enfrentarlo y es hermoso. Poder vivirlo desde adentro me motiva mucho y me pone muy feliz".

ON - Futbol Cipolletti vs Rincon (35).jpg Sebastián Jeldres en La Visera, cuando era jugador de Deportivo Rincón. Omar Novoa

Una extensa trayectoria

El delantero, de 30 años, tuvo grandes actuaciones en Maronese, donde llegó a la final del Federal C. Luego saltó al Federal A para vestir la camiseta de Independiente de Neuquén y posteriormente fue contratado por Deportivo Madryn.

Sebastián tiene muchos goles en su carrera y el más importante es aquel que le dio el ascenso a Madryn en la final de 2021 frente a Racing de Córdoba en la cancha de Arsenal.

Llegó a jugar en Comunicaciones FC de Guatemala, pero al mes de empezar a jugar, una lesión lo obligó a una larga recuperación.

Después, regreso al país y tuvo un gran rendimiento en Villa Mitre de Bahía Blanca, donde llegó a disputar una final por el ascenso, cayendo ante Sarmiento de La Banda en una definición muy polémica.

seba jeldres beso.jpg

Para Deportivo Rincón fue titular en la mayoría de los encuentros este 2025 y junto a sus compañeros logró los objetivos que se había trazado: entrar al nonagonal, después a los playoffs y a la Copa Argentina.

"Colectivamente fue un año bueno porque se pudo luchar cosas importantes y lograr la clasificación a la Copa Argentina. Desde ese lado muy conforme. En lo personal no fue un gran año en los números, pero siempre me quedo con lo que uno se brinda al equipo, al grupo, cómo uno trata de ser, un buen compañero, una buena persona. Eso es lo que te va dejando este deporte, tratar de hacer bien las cosas para el día de mañana cruzarte con excompañeros y poder darte un abrazo y saludarte. Siempre traté de dar el cien, de dejar todo. Fue el granito de arena que uno pudo aportar para lograr los objetivos que quería", finalizó el protagonista.