Cipolletti, cerca de la peor racha sin goles en su historia

La falta de juego colectivo se explica en los bajos rendimientos individuales de la mayoría de los jugadores y la consecuencia de esto es que casi no dispone de ocasiones para marcar y las pocas que tiene no las convierte.

Contando los partidos del año pasado frente a Olimpo en La Visera y la caída con Argentino de Monte Maíz en octavos de final, más los encuentros ante Kimberley (2-0) en Mar del Plara, otra vez Olimpo en La Visera y Sansinena (2-0) en Bahía Blanca, son cinco partidos completos sin hacer goles.

Cipolletti lleva 514 minutos sin convertir goles. La última vez que festejó un tanto fue en Viedma, el 14 de octubre de 2023, cuando le ganó por 2 a 1 a Sol de Mayo y selló su clasificación a la siguiente instancia. Después del segundo gol de Favio Cabral (foto), vinieron los cinco encuentros mencionados entre una temporada y otra, donde además recibió nueve goles en contra.

cipolletti cabral festejo.png

La particularidad es que hay un rival que se repite y es Olimpo, el clásico que siempre representa una mayor dificultad que otros rivales de la categoría por historia y jerarquía.

Sebastián Sánchez, autor del libre "La Pasión de Cipo" y reconocido fanático del club, consignó el dato a LM: El albinegro deberá convertir en el primer tiempo ante Deportivo Rincón, otra vez de visitante, para no superar su peor marca histórica. En el Nacional B 1999/2000 transcurrieron 559 minutos entre un gol de Maximiliano Amorone a Aldosivi y otro de Henry Homann a Atlético Tucumán, ya en la primera fecha del Nacional B 2000/01.

En el medio, Cipo no convirtió ante San Martin Tucumán, Juventud Antoniana, Brown de Arrecifes, Godoy Cruz, Villa Mitre y San Martín de Mendoza. Fueron las últimas fechas y milagrosamente Cipo mantuvo la categoría. El DT era Jorge García.

El último domingo contra Sansinena, el Albinegro superó lo que era la segunda peor marca en este registro. Se había dado en el Argentino A 2012/13, cuando estuvo 516 minutos sin convertir. El DT era Rogger Morales, pero la racha contempla también un interinato de Homann y Frutos, y 61 minutos de Perilli.

Hay otra racha de duró cinco partidos en el Nacional de 1973, pero en ese caso fue contra rivales como Racing, Velez y San Lorenzo, entre otros.

Cipolletti, los números y el fútbol

Los números fríos reflejan la falta de gol, pero por lo que ha mostrado hasta ahora, Cipo tiene que mejorar primero en las distintas facetas del juego para después poder marcar. El del Albinegro no es un problema de contundencia, es un tema de juego.

El equipo no se ha mostrado sólido en fondo y eso exige todavía más a volantes y mediocampistas, porque atacar o defender en el fútbol de hoy es una tarea colectiva, no solo de tres o cuatro jugadores.

En ese camino y teniendo en cuenta lo que fue la floja imagen contra Sansinena, se cae de maduro que Noto va a meter mano en el once titular. Es que ya les dio la confianza a los que jugaron contra Olimpo y el equipo no funcionó al partido siguiente. La práctica del jueves, como siempre, será clave para saber el once.

Hay un factor fundamental para tener en cuenta que es la superficie del campo, porque Deportivo Rincón, el rival del domingo, hace de local sobre césped sintético.