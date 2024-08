Cipolletti ganó después de más de dos meses y se aleja del descenso

No pasaba mucho en el comienzo del partido, cuando después de la media hora Laureano Tello sacudió la fría tarde del domingo con el mejor gol de Cipo en La Visera este año. El volante tomó un rechazo de zurda y con su volea le rompió el arco a Cristian Aracena. El grito de gol explotó como pocas veces en la temporada y el Capataz se puso en ventaja.

tello gl festejo.jpg

Unos minutos más tarde, Alejo Blanco tuvo el empate pero la suerte le sonrió al local, porque la pelota pegó en el palo y salió, cuando Crespo ya estaba resignado.

En el arranque del complemento, Huracán salió a buscar el empate y tuvo 10 minutos interesantes, pero después se fue diluyendo. Cipo aguantó como pudo en ese tramo, pero supo sufrir y después generó las suyas.

El ingreso de Nicolás Iachetti desde el banco fue positivo. Primero el Pope Díaz estrelló un remate en el palo y después Matías Carrera no pudo con Aracena en un mano a mano servido por Iachetti.

Con la diferencia de un solo gol, el equipo cuyano nunca dejó la batalla y el Capataz se tuvo que plantar con sus armas. Gabriel Vallés también movió el banco y renovó energías, acercándose al área rival varias veces y obligando a Crespo a intervenir.

El desarrollo del partido no dio respiro y el pitazo final de Fernando Marcos generó otro grito de festejo y, sobre todo, de alivio. Este triunfo es un paso fundamental para seguir en la categoría en una temporada muy compleja.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Manuel Berra, Matías Kucich, Matías Carrera, Lucas Argüello, Laureano Tello, Leandro Wagner, Alex Díaz; Santiago Jara y Juan Martín Amieva. DT: Gabriel Nasta

Huracán Las Heras: Cristian Aracena; Nahir Bonacorso, Emanuel Décimo, Enzo Montenegro, Mauro Visaguirre; Nicolás Sandoval, Nicolás Alí, Alejo Blanco, Tadeo Marchiori: Tomás Silva y Francisco Agost. DT: Gabriel Vallés.

Gol: PT 31' Laureano Tello (C)

Cambios: ST, 10 Nicolás Iachetti y Henry Sáez por Santiago Jara y Amieva (C), 30’ Enzo Barrionuevo por Marchiori (H), 33’ Boris Magnago por Wagner (C), 37’ Matías Dieli por Ali (H). 43’ Axel Gómez por Blanco (H), 46’ Darío Giovanoni y Damián Jara por Magnago y Díaz (C).

Árbitro: Fernando Marcos

Cancha: La Visera