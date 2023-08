Cipolletti: Michelena, con chances de volver a ser titular

El delantero se recuperó de una contractura que le hizo perder dos partidos seguidos, donde su equipo no pudo ganar.

Michelena salió reemplazado antes del final del primer tiempo contra Germinal en Rawson, donde el Capataz igualó sin goles. Después, no pudo jugar contra Sol de Mayo, en otra igualdad cero a cero, y tampoco lo hizo frente a Olimpo en Bahía Blanca. Fue una contractura en uno de sus cuádriceps que no llegó a ser desgarro pero tampoco le permitió estar a la par de sus compañeros. De hecho no pudo ir al banco de suplentes tampoco.