Olimpo le ganó a Cipolletti en un partidazo

Juan Perotti anotó el gol de la victoria con un cabezazo impecable para el 3 a 2. El Albinegro estuvo al frente gracias a un golazo del Pope Díaz, pero no lo pudo sostener.

Cipolletti tuvo buenos momentos pero no pudo con Olimpo. Fotos: gentileza La Nueva

Cipolletti volvió a demostrar que es uno hueso duro de roer, pero no pudo regresar a la victoria en una de las canchas más difíciles del Federal A. Cayó 3 a 2 con Olimpo en el estadio Roberto Carminatti, en el cierre de la tercera de las cuatro rondas en la etapa regular del certamen.

El partido comenzó abierto, con espacios para los dos y defensas frágiles. En ese contexto, el local pegó primero con un tiro libre en tres cuartos de cancha de Diego Ramírez, que en el primer palo fue anticipado por Sebastián Álvarez de cabeza . Cipo no marcó bien y lo pagó caro sufriendo el tanto de cabeza del defensor aurinegro.

La primera para la visita fue un remate de Díaz que Champagne sacó del ángulo izquierdo cuando iban 22'. De ese córner, Vila tocó la pelota con la mano y el árbitro Macheroni cobró penal correctamente.

Después de haber fallado contra Sol de Mayo en La Visera, Favio Cabral mostró personalidad para anotar con un disparo rasante desde los doce pasos, venciendo al experimentado Nereo Champagne.

El trámite no cambió, porque el mediocampo siguió siendo apenas una zona de transición y ambos llegaron a los metros finales con facilidad. Pero en ese contexto, Cipo se defendió mejor y del otro lado tuvo a un distinto. Otra vez, el Pope Díaz inventó un gol en el mismo arco que hace unos meses. Esta vez, la colgó del ángulo derecho con un remate espectacular sobre los 27' de la etapa inicial.

De ahí al final del primer tiempo, el equipo de Bonjour fue superior y Pettinerolli tuvo una muy clara, pero su remate de zurda se fue lejos después de un desborde de Dezi y una respuesta floja de Champagne. En la etapa inicial, el Capataz fue de menor a mayor y justificó la diferencia en el marcador.

cipolletti olimpo bahia.png Cipolletti no pudo con Olimpo en Bahía. Foto: gentileza La Nueva

No pasaba demasiado en el arranque del segundo tiempo, hasta que un despeje parcial de Berra quedó flotando y Crespo fue desestabilizado en el aire por el ingresado Coacci, por lo que no pudo contener el balón. El rebote salió servido para Vila, que casi no la había tocado y la mandó a guardar para el 2-2. El capitán de Cipo pidió falta, pero el juez dijo "siga, siga".

Con el envión del empate, el local fue a buscar la victoria y de ahí en más fue casi todo de los bahienses. Lo hizo con remates lejanos que el arquero de Cipo desactivó sin problemas. El equipo de Bonjour sintió el desgaste y por eso su entrenado realizó varias modificaciones. Sobre los 27', uno de esos disparos fue de Ramírez y Crespo tapó en gran forma.

Fue un aviso de lo que vendría a los 33' con un córner desde la derecha que Juan Perotti ganó de cabeza y la puso contra el palo opuesto, estableciendo el 3 a 2.

Olimpo ganó confianza y dominó gran parte del segundo tiempo. Cipo pudo reaccionar recién a los 42' cuando Tabares se animó, tomó un rebote en campo rival y su remate salió a centímetros del travesaño. Ya en tiempo adicionado, en una combinación de dos que entraron desde el banco, Federico Acevedo se la bajó a Santiago Jara y su remate fue rechazado al córner por Champagne.

El trámite fue parejo, con un tiempo para cada uno, y el resultado se definió por detalles. Cipolletti continúa en la pelea por el ingreso a la siguiente ronda, ya que comparte la cuarta posición con Sansinena y Sol de Mayo, que fue el gran ganador de la fecha.

La formación albinegra visitará a Círculo Deportivo en Nicanor Otamendi el próximo sábado.

32.jpg

SÍNTESIS

Olimpo: Nereo Champagne; Franco Flores, Sebastián Álvarez, Emilio Lazza, Juan Perotti; Cristian Amarilla, Claudio Cevasco, Diego Ramírez, Santiago Gutiérrez; Leandro González y Luis Vila. DT: Arnaldo SIalle.

Cipolletti: Facundo Crespo; Damián Jara, Hernández, Manuel Berra, Alejo Tabares; Fernando Pettineroli, Maximiliano Amarfil, Alex Díaz, Luis Dezi; Jonathan Palacio y Favio Cabral. DT: Darío Bonjour

Goles: PT 5 Álvarez (O), 23 Cabral, de penal (C), 27 Díaz (C). ST 14 Vila (O), 33 Perotti (O).

Cambios: ST 10 Ivo Di Buo, Enzo Coacci y Aldo Araujo por Gutiérrez, Flores y González (O), 24 Laureano Doello, Guillermo Funes y Lucas Argüello por Díaz, Jara y Cabral (C), 38 Federico Acevedo y Santiago Jara por Pettinerolli y Dezi (C), 42 Nadir Hadad por Amarilla (O), 48 Chacón por Di Buo (O).

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Estadio: Roberto Carminatti