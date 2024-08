Cipolletti no pudo con Estudiantes de San Luis y volvió a empatar en casa

estudiantes de san luis gol cipo.jpg

A los 10 minutos, Carrera asistió a Henry Sáez, que no pudo en el mano a mano con Germán Montoya, en una chance clarísima que no pudo aprovechar el albinegro.

Lo mejor del local estuvo sobre la izquierda con Matías Carrera, que desbordó en reiteradas oportunidades, pero los delanteros de área perdieron los duelos individuales y los volantes nunca llegaron a la zona de la medialuna del área por sorpresa.

En ese mismo costado, pero en defensa, Cipo sufrió los ataques de rival.

cipolletti estudiantes matías carrera.jpg

Gabriel Nasta mandó a Alex Díaz y Matías Kucich para el segundo tiempo, pero la ecuación no cambió. Estudiantes se cerró atrás y el Albinegro quedó expuesto en su carencia de ideas.

La visita no pudo aprovechar los esporádicos contragolpes que le permitió Cipo.

Con los ingresos de Santiago Jara y Darío Giovanoni, el local refrescó piernas y generó su segunda oportunidad nítida. Jara metió un remate desde el borde del área que explotó en el travesaño y salió. Parecía que la gente se quedaría con las ganas de gritar un gol, hasta que apareció el Pope.

A los 34', Alex Díaz enganchó dos veces desde la izquierda al centro, remató desde afuera y venció a Montoya con un desvío en el camino.

Con el envión del empate, Cipo fue a buscar la victoria con mucho ímpetu a pesar de la falta de ideas. Estudiantes tuvo su segunda chance del partido con un remate que salió por arriba del arco de Crespo. Con poco, el equipo de San Luis se llevó un punto.

El cierre del partido fue caótico y a puro nervio, pero el resultado ya no cambiaría.

Cipolletti empató 1 a 1 por cuarto partido consecutivo.

tabla reválida fecha 3 agosto 4.jpg

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Yago Piro, Manuel Berra, Damián Jara; Matías Carrera, Boris Magnago, Laureano Tello, Lucas Argüello, Manuel Liendo; Henry Sáez y Juan Martín Amieva. DT: Gabriel Nasta.

Estudiantes de San Luis: Germán Montoya; Juan Rosales, Paolo Impini, Facundo Quiroga, Ezequiel Sosa; Emanuel Díaz, Bautista Astudillo, Matías Navarro, Lautaro Soto; Walter Figueroa y Jorge Trinidad. DT: Marcelo Fuentes.

Goles: PT, 2 Matías Navarro (E). ST 34 Alex Díaz (C).

Cambios: ST, al inicio, Alex Díaz y Matías Kucich por Magnago y Liendo (C), 15 Agustín Álvarez, Lizardo Do Campo y Franco Flores por Sosa, Trinidad y Astudillo (E), 18 Darío Giovanoni por Amieva (C), 26 Santiago Jara por Damián Jara (C), 28 Fernando Álvarez por Soto (E), 36 Alex Córdoba por Navarro (E), 39 Fabricio Illanes por Tello (C).

Árbitro: Juan Nebbietti

Cancha: La Visera