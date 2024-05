Cipolletti tendrá dos partidos fundamentales en cinco días: cómo llega

El regreso desde Rawson dejó la tranquilidad de haber hecho un buen partido y la bronca de no llevarse la victoria, que era una certeza hasta el minuto 90', cuando llegó el 1 a 1 definitivo. Teniendo en cuenta que Germinal no solo es puntero de la zona A, sino que es el único invicto del país en el certamen, el punto no se ve con malos ojos, en tanto y en cuanto se pueda ganar en casa.