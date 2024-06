Cipolletti volvió a perder en La Visera y profundiza su crisis

La titularidad de Sergio Ranquehue fue la novedad en la formación albinegra. Bruno Gorer lo conoce del equipo de la Liga Confluencia y apostó por él, pero el contexto no es el mejor para explotar su talento.

El desarrollo del partido dejó en claro porqué los dos equipos están fuera de la zona de clasificación y han tenido un torneo con más sombras que luces. Escaso vuelo futbolístico, poco juego asociado y una situación de gol por lado.

De un lado Martín Michel y del otro Henry Sáez fueron los que generaron peligro con sus respectivas chances. Un primer tiempo muy pobre en términos de espectáculo deportivo.

En el arranque del complemento, hubo algunas aproximaciones más a las áreas. Cipo no pudo aprovechar sus ataques con Manuel Liendo y del otro lado Santamarina ligó. Un centro del ingresado Agustín Lucero desde la derecha se metió en el segundo palo de Crespo y significó la apertura del marcador a los 12' del segundo tiempo.

El golpe pareció ser de nocaut. Gorer movió el banco y puso todo lo que tenía para buscar el empate, pero desde lo futbolístico y lo anímico el equipo no tuvo respuestas. La sensación es que el partido podía durar mucho más y la igualdad nunca llegaría.

Casi no hubo remates al arco, más allá de intentos aislados que no generaron peligro para Juan Pablo Mazza. El pitazo final de Joaquín Gil marcó la sexta caída en el campeonato para un equipo que no levanta y necesita un golpe de efecto urgente.

Desde la hinchada hubo reprobaciones en los cánticos y algunos silbidos. El marco de público estuvo acorde a una campaña que es muy floja.

SÍNTESIS

Cipolletti: Facundo Crespo; Boris Magnago, Yago Piro, Manuel Berra y Leandro Wagner; Matías Carrera, Lucas Argüello y Alex Díaz; Manuel Liendo, Sergio Ranquehue, Henry Sáez. DT: Bruno Gorer

Santamarina: Juan Pablo Mazza; Luciano Domínguez, Nicolás Romat, Agustín Jara y Maximiliano Martínez; Matías Labaroni, Nicolás Igartúa, Enzo Galabert y Joaquín Jara; Francisco Doñate y Martín Michel. DT: Duilio Botella

Gol: ST, 12 Lucero (S)

Cambios: ST, 8 Agustín Sansoni, Pehuén Valenzuela y Facundo De La Vega por Doñate, Jara y Labaroni (S), Santiago Jara y José Michelena por Liendo y Ranquehue (C), 10 Agustín Lucero por Martínez (S), 32 Damián Jara e Iñaki Marcos por Wagner y Magnago (C).

Cancha: La Visera

Árbitro: Joaquín Gil