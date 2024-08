Cipolletti y los problemas económicos

"Lo que pasa es que no se podían hacer transferencias hasta el lunes (26/8) y obviamente hubo un enojo. Está bien que se enojen los chicos porque uno no les cumplió en forma, cosa que prometimos. Pensábamos que iba a entrar temprano el dinero y entró después de las 3 de la tarde y ya no se podían hacer transferencias. Los tiempos que manejan los ministerios, el Estado rionegrino, por ahí no son los mismos a las urgencias que tiene el club", describió el dirigente.

Desde la subcomisión aclararon que el vínculo con el cuerpo técnico de Gabriel Nasta es diferente porque lo cerraron de otra forma.

"El cuerpo técnico ha arreglado con nosotros por afuera, con otras cosas que hemos ido agregando, como un profe de arquero, un segundo profe, un utilero. A esa gente nosotros pudimos arreglarla por nuestra cuenta. En este caso el cuerpo técnico también está al día, nosotros lo mantenemos al día, no así como los jugadores que venían con un convenio firmado hace tiempo", aclaró "Beto".

beto ramirez y del rio.jpg Después de las amenazas a la presidenta Mónica Del Río, hubo cambios en el manejo del fútbol.

El problema del colectivo

Cuando el equipo volvía del viaje a Rincón de los Sauces, el colectivo quedó a mitad de camino. "Nosotros cambiamos la unidad porque hubo un problema conocido por todos, la vez pasada, con una correa que se rompió cuando volvían de Rincón. Eso molesta más que nada a los jugadores porque son los que viajan y estando tan cerca no se llegó en tiempo y hora, y tuvieron mucho tiempo tirado en la ruta. Uno entiende que son enojos que por ahí nosotros no lo podemos solucionar porque los fierros se rompen y pasa lo que pasa", se lamentó.

Cómo está el vínculo con los jugadores

Desde la directiva valoraron el trabajo de los futbolistas. "Los jugadores es un tema aparte, porque la verdad les ponen todo el cariño, el empeño, a la camiseta, a el club. Uno lamentablemente no lo está cumpliendo a tiempo y forma como debería ser. Yo estoy con ellos, todos tienen familia, y necesitan de verdad sustentar su casa. Hay algunos jugadores que tienen otra entrada de otro lado, y bueno, compensan un poco y por ahí llegan a fin de mes, pero otros chicos que viven pura y exclusivamente del fútbol, realmente la tienen complicada", admitió.

"En el hospedaje hay cinco chicos más un par que se acercan a almorzar y a cenar. Al albergue no le está haciendo absolutamente falta nada porque nos hemos encargado de todo, de los alimentos, artículos de limpieza y las cocineras. Hoy por hoy los chicos del albergue están muy bien atendidos", agregó.

Se acercan las elecciones en el Club Cipolletti

Se viene una asamblea que tendrá diferentes listas para elegir quién conducirá el club y la interna ya se palpita. "Creo que van a haber tres listas. Mónica (Del Río) va a presentar una lista, después viene la otra lista de Mancini y seguramente la nuestra. Va a ser compleja la elección, estando en una lista que obviamente uno va a mirar también, porque amenazaron como siempre, que iban a impugnar muchas cosas y seguramente nosotros impugnaremos también las de ellos", contó el dirigente.

"Creo que va a estar bastante reñida la elección el 30 de octubre, pero va a estar linda. A mí me gusta porque van a haber tres listas que hace mucho tiempo que no sucede, entonces eso quiere decir que hay mucha gente preocupada por la institución", finalizó Ramírez.