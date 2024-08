Cipolletti y un desahogo que esperó 316 días

Las pelotas que antes entraban en el arco propio, hoy se meten en el ajeno. El Albinegro pudo cambiar su suerte con mucho sacrificio y aprovechó la que fue su cuarta chance de ganar afuera. Había estado muy cerca dos veces contra Círculo Deportivo y una frente a Germinal de Rawson en la fase regular. En esos casos, los rivales le empataron sobre la hora.

"Vinimos a una cancha difícil, teníamos que trabajar el partido. Hubo llegadas para ambos y hoy pudimos hacer el gol y defenderlo. Después de tanto sufrimiento es un triunfo importantísimo. Es un desahogo, mucho desgaste. Felicitar a cada uno de mis compañeros. El grupo está muy contento, este es un gran paso. Nos hemos repuesto desde lo anímico", dijo Leandro Wagner, uno de los que hizo más desgaste.

"Seguimos metidos, queremos sacar los puntos que quedan. Tenemos una semana para preparar el partido contra un gran rival que esta semana se levantó. De a poquito cumplir el primer objetivo y después paso a paso", agregó sobre el partido del domingo que viene contra Ferro de General Pico, que hoy está descendiendo.

Por su parte, el capitán Manuel Berra valoró cómo el plantel superó distintas adversidades, algunas de las cuales no han salido a la luz. "Todo el año nos costó mucho. Sabíamos que estábamos en deuda con nosotros mismos. Nosotros solos sabemos las cosas que hemos pasado. Siempre vamos para adelante, siempre positivos. Hoy se nos pudo dar el resultado, la semana pasada también, así que el equipo se vuelve a ilusionar de a poco. No hay una fórmula. Aguantamos los palos y ahora de a poquito estamos mejorando", destacó.

La victoria de Ferro el sábado le metió presión a los que todavía tienen que sumar para salvarse. "Te aprieta, sabés que no podés fallar. Teníamos que sacar un resultado. Sabíamos que teníamos que salir a ganar y fue lo que hicimos", enfatizó Berra.

tabla reválida fecha 6 descenso.jpg

Cómo se juegan las últimas tres fechas

Fecha 7 (1 de Septiembre)

Estudiantes vs. Huracán Las Heras, Círculo Deportivo vs. San Martín, Cipolletti vs. Ferro y Sol de Mayo vs. Juventud Unida.

LIBRE: Rincón.

Fecha 8 (8 de Septiembre)

Juventud Unida Universitario vs. Cipolletti, Ferro vs. Círculo Deportivo, San Martín vs. Estudiantes y Huracán Las Heras vs. Rincón

LIBRE: Sol de Mayo.

Fecha 9 (15 de Septiembre).

Rincón vs. San Martín, Estudiantes vs. Ferro, Círculo Deportivo vs. Juventud Unida Universitario y Cipolletti vs. Sol de Mayo

LIBRE: Huracán Las Heras.