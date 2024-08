Cipolletti y un triunfo que tardó 70 días: "Gracias a Dios, entró"

"Fue un córner del Pope (Alex Díaz) que rechaza un defensor de ellos, me viene de una, le pegué como venía y gracias a Dios entró", explicó Tello después del partido.

"Veníamos en mejora los últimos partidos y no podíamos encontrar el resultado. En Otamendi estábamos ganando y nos empataron en el final, de ahí veníamos con bronca. Ahora, a disfrutar", agregó el mediocampista de 37 años.

Uno de los referentes del plantel, que volvió a la titularidad y lo hizo de buena manera, es Leandro Wagner. "Muy contento después de todo lo que venimos trabajando, sumar de a tres después de mucho tiempo. Sabíamos que era un rival difícil. Queríamos sumar para la gente, por el esfuerzo que hacemos. Es duro hacer el esfuerzo toda la semana y no sumar de a tres después. Pero bueno, hoy estamos contentos así que a disfrutar esta semana y trabajar para el partido que viene. Todos los jugadores son muy importantes, desde el que juega mucho hasta el que entra un ratito", declaró el zurdo.

Gabriel Nasta cambió la dupla de ataque para los últimos 20' con los ingresos de Nicolás Iachetti (foto) y Henry Sáez por Juan Amieva y Santiago Jara. Ambos recalcaron la importancia de lo colectivo por sobre lo individual.

"Contento por volver, pero mucho más por volver a la victoria. Fue un partido muy desgastante, lo supimos aguantar. Fue un año de sufrimiento, en ningún momento estuvimos cómodos, pero este equipo deja todo día a día. Cuando ganamos, la alegría es doble", sostuvo Iachetti, que había estado unas semanas lesionado y tuvo que recuperarse con mucha paciencia.

Sobre las indicaciones del entrenador antes de ingresar confesó: "Me pidió que corra a todos, que presione y desgaste a los rivales. Tuve un par de corridas que la pelota se me quedó atrás. Ya se me va a dar otro gol, pero lo importante es ganar y lo hicimos".

iachetti nicolas cipo.jpg

"Por suerte pudo entrar. Tenemos que aprovecharlo a él (Tello) y al Pope que tienen buen remate de media distancia", dijo el Goldo sobre el tanto que anotó el mediocampista.

"Sabíamos que teníamos que hacer nuestro trabajo. Iba a ser un partido duro, estamos contentos porque logramos los tres puntos que es lo que queríamos. Obviamente va a ser una semana un poco más tranquila. Seguimos con el mismo entusiasmo de siempre. Este triunfo nos da un envión para prendernos ahí arriba", agregó Sáez.

En la próxima fecha, Cipo visitará a San Martín en Mendoza.