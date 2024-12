Colapinto, tras la fatídica carrera en Qatar: "Una boludés lo que hicieron"

La palabra del argentino

El pibe de 21 años que disputó su séptima carrera en la categoría declaró: "una lástima. Fue una carrera divertida así que me da bronca no haberla podido correr, hubiera habido bastantes posibilidades de hacer algo. Una pena, son carreras".

La próxima carrera será en Abu Dabi, donde se cerrará la temporada 2024.

Colapinto afirmó: "lo que me preocupa es ver cómo arreglan el auto. Ni me enteré, me llevaron puesto. Mucha mala suerte, la verdad que es una racha muy mala. Esperemos dar vuelta la página y cerrar bien el año que para mí motivacionalmente va a ser importante". Al explayarse sobre los motivos del accidente, comentó que "no pude hacer nada, traté de irme lo más a la izquierda que pude y me llevaron puesto igual, un desastre. En la primera curva, largando de atrás es un poco una boludez lo que hicieron".

"ME CHOCARON IGUAL..." la tristeza y la bronca de Franco #Colapinto tras su frustrado GP de Qatar.



#QatarGP

Helmut Marko le cerró la puerta de Red Bull a Colapinto: “Los mejores pilotos están en nuestra academia”

El asesor de Red Bull Helmut Marko, uno de los principales mandatarios del equipo, no se mostró lo suficientemente convencido con cederle uno de sus asientos al piloto argentino de Williams Franco Colapinto al declarar que necesita “a los mejores pilotos” para su escudería, los cuales cree que están en su propia academia, de la que Colapinto no forma parte.

Con este comentario, Marko también demostró su disconformidad con el rendimiento del actual segundo piloto de Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, quien es severamente cuestionado a pesar de tener contrato para el año siguiente.

Mientras se acerca la última carrera de la temporada 2024 en la Formula 1, el futuro del piloto argentino todavía no está determinado.

Un arranque fulgurante y los puntos conseguidos en los circuitos de Bakú, en Azerbaiyán, y Austin, en Estados Unidos, habían hecho que Colapinto se convierta en un piloto codiciado por varias escuderías para la próxima temporada, pero algunos errores e infortunios en las últimas tres carreras parecen haber bajado la espuma.

Sin lugar en Williams debido a la llegada del español Carlos Sainz, desde Ferrari, para la próxima temporada, el grupo Red Bull parecía el más interesado en contratarlo, para después determinar si lo ubicaba en el primer equipo o el segundo, denominado Racing Bulls, aunque las recientes declaraciones de Marko parecen demostrar que el nacido en Pilar no es considerado.

Así las cosas, en este fin de semana se dio una charla entre Colapinto y el asesor del equipo Alpine, el italiano Flavio Briatore, histórico director de las eras gloriosas de Benetton, con el alemán Michael Schumacher, y Renault, con el español Fernando Alonso.

Esta conversación volvió a encender la ilusión de ver a Colapinto continuar en la Formula 1 el año próximo, al volante del Alpine, aunque para esto sería necesaria la rescisión de contrato del australiano Jack Doohan, quien ya firmó para el año próximo.

En caso de que no se concrete su llegada a Alpine, el futuro de Colapinto lo verá, seguramente, como piloto de reserva de Williams, con la esperanza de poder ocupar algún cupo que se abra para el año 2026.

Por su parte, Red Bull parecería conforme con los rendimientos del japonés Yuki Tsunoda y el neozelandés Liam Lawson, recientemente subido a la Formula 1 en reemplazo del australiano Daniel Ricciardo, por lo que, si “Checo” Pérez no logra volver a demostrar su mejor nivel en la escudería austríaca, uno de estos jóvenes corredores podría reemplazarlo.