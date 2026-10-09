Colapinto volvió a encontrar ritmo y logró un gran resultado en la clasificación para la Sprint de Singapur

El piloto tuvo una buena performance en la qualy y largará en una buena posición. Cómo le fue con respecto a su compañero Gasly y quién larga primero.

Franco Colapinto cerró la la jornada de viernes luego de una práctica libre temprana en la que terminó en los puestos del fondo, mostrando cierta preocupación por el rendimiento del monoplaza que le brinda la escudería Alpine por el rendimiento de su auto. Dejó en claro que no estuvo cómodo en la primera prueba, principalmente en los sectores de curva.

Dos horas más tarde, desde las 9.30, Franco salió a pista para poder clasificar al Sprint que está programada para las 6, horario de madrugada, de este sábado 10 de octubre. Logró meter una vuelta rápida en la Q1, marcada por una bandera roja por el desprendimiento de una pieza del auto de Checo Pérez luego de un choque, y terminó consiguiendo un resultado ajustado en el último lugar de clasificación para lograr el pase a la próxima instancia.

La Q2 se vio demorada por problemas en el software de la FIA, lo que generó una larga espera entre cada una de las pruebas y un enfriamiento de la pista. Desde la Federación alegaron tener "un problema con los sistemas de cronometraje" y detectaron que "algunos tiempos de vuelta no se habían registrado. Eso ya está solucionado y los tiempos actuales se consideran correctos".

En el cierre de la segunda etapa Franco metió una gran vuelta pero no pudo ingresar entre los 10 primeros de la grilla. Quedó en el puesto 11°, a menos de una décima de su compañero Pierre Gasly que terminó en el puesto 10°. De toda manera, un gran resultado para el piloto bonaerense que se coloca como uno de los mejores pilotos en la lucha de los equipos de mitad de tabla.

QUÉ CERCA, FRANCO: Colapinto y un vueltón que lo dejó 11... ¡a nada milésimas de meterse en la Q3! #SingaporeGP



Mirá TODA la #Formula1 por ESPN en el Plan Premium de @disneyplusla pic.twitter.com/uxy2UPpXmB — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2026

La grilla completa de la clasificación para Sprint

Max Verstappen George Russell Charles Leclerc Oscar Piastri Lando Norris Lewis Hamilton Kimi Antonelli Liam Lawson Isack Hadjar Pierre Gasly Franco Colapinto Nico Hulkenberg Ollie Bearman Gabriel Bortoleto Fernando Alonso Esteban Ocon Arvid Linblad Lance Stroll Alex Albon Valteri Bottas Carlos Sainz Checo Pérez

Franco Colapinto tuvo un flojo inicio en Singapur: cómo sigue el finde de la Fórmula 1

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) tuvo un flojo inicio en el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, al finalizar decimonoveno en la práctica libre.

Colapinto registró un mejor tiempo de vuelta de 1:34,983, para finalizar a 2 segundos y 709 milésimas del líder de la sesión, que fue el británico George Russell (Mercedes).

El argentino, que dice presente por tercer año consecutivo en el Gran Premio que se lleva a cabo en el Circuito Urbano de Marina Bay, estuvo lejos de brillar y quedó, por ahora, a una considerable distancia de las primeras posiciones.

De todas maneras, lo positivo que se puede recuperar de esta sesión para Colapinto es que hizo foco en practicar el ritmo de carrera. Así es como pudo dar 27 vueltas en este trazado callejero, que cuenta con una extensión de 4,940 kilómetros.

FP1 - 45/60 MINS:



Completing our second long run on Hards.



We’re making a few tweaks and ready to go out for the final few moments of FP1. pic.twitter.com/D2L1T65YeA — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) October 9, 2026

En lo que respecta a las primeras posiciones, el liderazgo fue para Russell, quien tendrá que salir desde el fondo en la carrera del domingo por haber cambiado de motor luego de abandonar en el GP de Bahréin. El británico, que marcha segundo en el campeonato, registró un mejor tiempo de vuelta de 1:32,274.

La segunda posición quedó en manos del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), quien finalizó a solo 198 milésimas, mientras que el top 5 lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y Lewis Hamilton (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).

A su vez, el italiano y líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), parece haberse guardado sus mejores cartas para las próximas sesiones, al quedar séptimo.

FP1 TOP THREE



1 George

2 Charles

3 Lando#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/WIWAZDmJn7 — Formula 1 (@F1) October 9, 2026

El que sí tuvo una destacada actuación fue el francés y compañero de equipo de Colapinto en Alpine, Pierre Gasly, al terminar en la novena colocación.

Los horarios para Colapinto en el GP de Singapur

Viernes 9 de octubre

Prácticas Libres - REALIZADO-

Clasificación Sprint - 9.30 a 10.14 horas

Sábado 10 de octubre

Carrera Sprint - 6.00 a 7.00 horas

Clasificación - 10.00 a 11.00 horas

Domingo 11 de octubre

Carrera - 9.00 horas

Los datos del circuito