Cómo es la defensa soñada por Marcelo Gallardo para su River 2025

El propio jugador tiene un rol clave en las gestiones. Según fuentes cercanas, Martínez Quarta habría comenzado a ejercer presión para que la Fiorentina facilite su salida, manifestando su deseo de regresar al club que lo vio nacer futbolísticamente. La operación podría definirse en los próximos días, y de concretarse, el "Chino" firmaría un contrato con River hasta 2028.

El otro nombre que suena con fuerza en Núñez es el de Valentín Gómez, joven defensor central que se ha destacado en Vélez. Gallardo ya intentó sumarlo en anteriores mercados de pases, y en esta oportunidad, River volvería a la carga para cerrar su fichaje en enero.

Gallardo 2.jpg Valentín Gómez, otro de los anhelos de Marcelo Gallardo

Qué tiene que pasar para que Valentín Gómez llegue a River

Sin embargo, la llegada de Gómez no será fácil. El jugador, de gran proyección, tiene como prioridad dar el salto al fútbol europeo, aunque no descarta a River como una alternativa en caso de que no se concrete su traslado al viejo continente. Con una cláusula de salida fijada en 10 millones de euros, la negociación promete ser complicada, pero no imposible.

Con la posible llegada de Martínez Quarta y Gómez, Gallardo proyecta una línea defensiva de altísimo nivel. Franco Armani seguirá siendo la garantía en el arco, mientras que los laterales Fabricio Bustos y Marcos Acuña (quien deberá trabajar en su forma física durante la pretemporada) aportarán solidez y proyección.

En el centro de la zaga, Germán Pezzella y Martínez Quarta serían los titulares indiscutidos, aunque el técnico no descarta la continuidad de Paulo Díaz como una alternativa de jerarquía. La incorporación de Valentín Gómez, en caso de concretarse, sumaría juventud y dinamismo a la defensa millonaria.