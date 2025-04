Cómo está hoy Alegra, la hija de Viviana Saccone y Federico Palazzo

En su cuenta de Instagram, Alegra comparte fragmentos de sus textos, fotos que reflejan su universo estético y contenidos vinculados al mundo de la cultura. Pero su producción no se detiene ahí: todos los viernes de 14 a 15 horas, conduce junto a su amiga Candela Barragán un programa por streaming titulado Un programa de cultura, amor y flores, bajo el sello de Avanza Producciones. La descripción es clara: arte y sensibilidad al servicio de un nuevo lenguaje, el digital, donde las ideas y los afectos encuentran espacio para florecer.

A diferencia del camino actoral de su madre —reconocida por sus papeles en novelas como Los ricos no piden permiso o Hombre de mar— Alegra elige un sendero diferente, pero no menos artístico. Elige el silencio de la escritura, la intimidad de la poesía, el lenguaje de los streamings y el compromiso con la palabra. Una distancia que no implica ruptura, sino una ampliación del legado artístico familiar.

Viviana 2.jpg Alegra y Serena, las hijas de Viviana Saccone y Federico Palazzo

Qué hacen Serena y Alegra de su vida

En la misma entrevista, Saccone también habló de Serena, su hija menor, de 20 años, quien está terminando el colegio y se perfila como tatuadora. “Serena está en quinto año. Termina la escuela este año y por ahora se ve que va a ser una gran tatuadora. Está empezando a hacer cursos de tatuaje y tiene un talento increíble”, señaló la actriz. Ambas hijas, según explicó, están profundamente vinculadas al arte, aunque ninguna desea seguir los pasos de la actuación: “Las dos están vinculadas a lo creativo y lo artístico pero ninguna de las dos quiere ser actriz”.

Cabe recordar que tanto Alegra como Serena son hijas del cineasta Federico Palazzo, con quien Viviana Saccone mantuvo un conflicto legal en 2021, cuando lo denunció por incumplimiento de cuota alimentaria. A pesar de esa situación, las jóvenes supieron crecer junto a su madre, y acompañarla en su carrera, mientras cada una construía su propio camino profesional.