Cómo fue el cruce de Advíncula y Zenón en redes tras el partido con Central Córdoba

Posteo Zenón Advincula.jpg

Esta amistad que forjó el futbolista la dejó en evidencia en su cuenta personal de Instagram. Es que en un posteo Zenón compartió una imagen de su festejo luego de convertir su primer tanto con la camiseta azul y oro y recibió el comentario de su compañero Luis Advincula: “De nada hijo no es tan difícil”, comentó el peruano en referencia a la asistencia que le dio para que anote 2-0 definitivo del encuentro.

Más temprano en el encuentro el futbolista había tenido la posibilidad de abrir el marcador y anotar más rápido su primer tanto con la camiseta del equipo de La Ribera. Estaba todo dado: el futbolista se fue mano a mano con el arquero del equipo santiagueño, definió por un costado del arquero, pero apareció Miguel Merentiel, con su mente de goleador, para empujarla a centímetros de que la pelota ingrese en el arco y le ahogó el tanto que más tarde se le terminaría dando.

"En el entretiempo me dijeron algo y pensé que me estaban jodiendo. Después lo vi, pero no pasa nada. Le dije que lo quería mucho, pero no pasa nada. Lo importante era ganar, se lo debíamos a la gente", contó Zenón sobre la actitud de Merentiel.