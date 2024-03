Cómo fue la charla privada que tuvieron Demichelis y Diego Martínez tras el River-Boca

En la conferencia posterior al encuentro, Diego Martínez abordó las críticas de Demichelis sobre el planteo final de Boca en el Monumental. "Martínez es un DT que aprecio y respeto, está en la búsqueda y no me metería en su análisis y planteo, pero yo si termino con siete defensores no estaría respetando la historia de River. Nosotros con el empate no estamos contentos", había expresado Demichelis.