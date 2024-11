Cómo fue la "traición" de Ariel Holan a Independiente

En una charla que ofreció en la peña de Independiente en Pergamino, Holan había declarado con firmeza que no volvería a dirigir en Argentina si no era en el “club de sus amores”. Aquel día, y con gran pasión, el exentrenador de Defensa y Justicia aseguró: “El único equipo que dirigiré en Argentina es Independiente”. En su momento, estas palabras resonaron fuerte entre los hinchas, quienes celebraron la lealtad que mostraba el técnico. Además, en esa misma ocasión, añadió una frase que hoy provoca reacciones divididas: “Antes que dirigir otro equipo en Argentina, vuelvo al hockey; de hambre no me voy a morir”.