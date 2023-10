Cómo reaccionó Neymar después que lo agredieran desde la platea en Brasil

Embed - TyC Sports on Instagram: "LA AGRESIÓN A NEYMAR Y SU ENOJO Un hincha brasileño le tiró una bolsa de pocholos a Ney y así reaccionó. Más respeto, che. @tntsportsbr" View this post on Instagram A post shared by TyC Sports (@tycsports)

Sin ir más lejos, uno de los más repudiados fue nada más y nada menos que Neymar. Mientras se metía en el túnel para ingresar al vestuario, un simpatizante le tiró un paquete de pochoclos por la cabeza y el ex futbolista del Barcelona reaccionó de la peor manera.

¿Cómo reaccionó Neymar ante la agresión?

En ese momento, el '10' de la Selección Brasileña se quedó quieto en su lugar, identificó al hincha que lo agredió y le respondió con insultos al aire. Una vez finalizado el partido. Neymar dialogó con los medios presentes y realizó un fuerte descargo por lo que pasó.

"Ni siquiera vi lo que era, pero cuando me golpeó me puse nervioso. Condeno este tipo de actitudes, no se deben hacer, es malo para el fútbol, para el ser humano. Una persona que hace este tipo de cosas no es una persona educada, no podrá educar a un niño de la mejor manera posible", manifestó el astro brasileño.

"ES TRISTE, NO VENGO AQUÍ DE VACACIONES, NI MUCHO MENOS A PASEAR... ES MUY MALO, PARA EL FÚTBOL, PARA LOS SERES HUMANOS". Neymar sobre el incidente de los pochoclos tras el empate ante Venezuela por las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Y en la misma línea, cerró de manera contundente: "Si se queja tanto debería haber entrenado mejor y estar en el campo él, no yo. Obviamente estábamos en el campo dando lo mejor de nosotros, y muchas veces el resultado no llega, no es lo que el aficionado espera. No vengo aquí de vacaciones ni mucho menos a pasear, vine a hacer lo que más me gusta que es jugar al fútbol y defender a mi país".