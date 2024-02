Cómo se defendió Cavani de las críticas que recibió por su último partido en Boca

Posteo-Cavani.jpg

Los hinchas del xeneize también quieren que la situación mejore para el goleador, ya sea por el bien del equipo, que todavía no ganó en la Copa de la LPF, o por el futbolista. Este sábado el uruguayo fue sorprendido en la parte externa del predio de Ezeiza donde recibió una pulserita con los colores de Boca por parte de un hincha del elenco azul y oro. "Intenté dársela el lunes también pero no lo pude ver. No digo que por mí cambie la racha, pero sabemos que éstas están para romperlas, y yo tengo fe que lo va a lograr porque es un fuera de serie. Y más después de conocerlo y comprobar la humildad que tiene. Ojalá resulte", le contó el simpatizante a Olé.

Las estadísticas alarman: Cavani consiguió apenas 12 remates al arco (de 31 intentos), convirtiendo 3 goles (uno de penal) en 12 encuentros.

La palabra del hermano de Edi sobre la actualidad del goleador

Christian Cavani trató de explicar el momento de Edinson: "Vimos el partido y la verdad que los hinchas de Boca se notan con preocupación. Nosotros también, que lo vivimos directamente, la verdad que uno mira los partidos esperando siempre que de lo mejor de él, pero el fútbol es así. Hay veces que tenés goles y la metés para adentro y hay otras que tenés seis, como pasó ayer, y no se pudo meter. La verdad que una lástima. Además, después viene el empate de Sarmiento"

Los tres goles en 18 partidos son una preocupación: "Me parece que nunca había tenido una racha como esta vez. Me parece que no. Creo que había tenido dos o tres fechas sin hacer goles, pero no vi más que eso. Pero es algo que se puede revertir".

"Los jugadores en un equipo grande como Boca obvio que hay presión. Es un club muy grande y no quisiera estar en los zapatos de él. Es un club que tenés que dejar todo, dar lo mejor, es un club que merece lo mejor. Cualquier jugador que vaya a Boca, las expectativas son altas, de dar lo mejor y quien más quisiera ir a un club como esos, hacer goles", agregó.

christian_cavani_edinson_hermano_1.png_2011918005.jpg Christian Cavani, junto a su hermano Edinson.

Por último, finalizó: "Me parece que hay que esperar el momento, que ya va a llegar. Me queda lo postivo que tuvo muchas situaciones de gol y bueno, falta eso. Falta convertir y agarrar un poco de confianza".

Chistian Cavani habló sobre las chances frente a Sarmiento

“Lo más importante es que un delantero pueda generarse las situaciones y los desmarques que hizo fueron realmente espectaculares. Me preocuparía y lo preocuparía más a él si no tiene esas oportunidades. Sin dudas que será cuestión de tiempo, cuando pueda entrar una pelota van a entrar muchas más. Es un profesional y uno de nuestros líderes en el día a día", analizó.

Y completó: "Estamos confiados en que, además de lo que nos da en el juego, va a poder hacer lo que más le gusta que es convertir goles”, dijo el técnico de 45 años.