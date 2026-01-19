Cómo será la presentación del nuevo Alpine que manejará Franco Colapinto

De a poco se van conociendo los nuevos autos para la Fórmula 1 del 2026, en presentaciones individuales mediante las cuales las escuderías no solo mostrarán sus autos sino que lo harán de maneras particulares y diferentes. Y ahora, se acerca el turno de Alpine , la escudería francesa en la que corre el representante argentino en La Máxima, Franco Colapinto .

El año pasado, solo porque la Máxima cumplía 75 años, se hizo en conjunto en un show grandioso en el O2 Arena de Londres. Esta temporada, cada uno elige cómo hacerlo. El que hizo punta y de una manera bastante importante fue Red Bull, que descubrió su monoplaza con una avioneta que, en pleno vuelo, enganchó la lona que lo tapaba para descubrirlo a ojos del mundo. Además, no lo hizo en Europa, como lo hará la mayoría, sino que eligió Detroit, Estados Unidos, por su alianza con Ford.

Este lunes le tocó a Haas y recién el viernes lo hará Alpine, que está preparando algo muy especial y seguramente sorprenderá al planeta de la F1. Según se pudo averiguar, el lanzamiento no será en tierra firme, sino en un barco, probablemente sobre las aguas del Mar Balear que baña las costas de Barcelona.

franco-colapinto-maneja-su-alpine-en-el-circuito-RSSMOXX2MVFCTPV7ZUFVRM245A

Allí estarán los pilotos, Colapinto y Pierre Gasly, como personajes más conocidos de la escudería que seguirá siendo liderada por Flavio Briatore y Steve Nielsen. Además, habrá invitados especiales de los sponsors principales, especialmente de MSC, la compañía de cruceros que es socia premium de Alpine desde 2025 y dispondrá de una de sus embarcaciones para que se realice la presentación.

El mensaje de Franco Colapinto en su vuelta a los entrenamientos

Franco Colapinto reapareció este jueves en Enstone, la base operativa de Alpine en el Reino Unido, a través de un video publicado en las redes oficiales de la escudería. El piloto argentino de Fórmula 1 habló sobre la vuelta al trabajo de cara a la temporada 2026.

“Hola chicos, aquí estamos de vuelta en Enstone”, comienza diciendo Colapinto en el clip, con un tono distendido pero cargado de ilusión. El piloto argentino hizo referencia al parate por las fiestas, al que calificó como “un descanso muy lindo”, y remarcó que regresa “muy listo y recargado” para afrontar los desafíos que se vienen. Sus palabras no solo reflejan motivación personal, sino también el clima que se vive dentro del equipo en este momento clave de preparación.

image

Uno de los puntos más destacados de su mensaje fue la mención a los cambios estructurales que afronta Alpine: “Nueva era, nuevo auto, nuevo motor… muy emocionante para el equipo”, señaló Colapinto, dejando en claro que el proyecto deportivo atraviesa una etapa de renovación profunda.

En un contexto donde cada detalle cuenta, el argentino valoró el trabajo previo que se está realizando en la fábrica, con foco en la puesta a punto y el desarrollo del monoplaza. Para el pilarense se viene una temporada cargada de expectativa ya que el nuevo auto promete una mejor performance que la que obtuvo la escudería en 2025.