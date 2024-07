Cómo sigue la carrera viral de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tras pasar a la final de la Copa América

image.png

¿Cuántos goles separan a Lionel Messi de Cristiano Ronaldo en selecciones?

El capitán de la Scaloneta alcanzó los 109 gritos con la Mayor de la Selección y sigue tomando ventaja en la tabla de goleadores históricos de su país. Además, alcanzó al iraní Ali Daei como el segundo top scorer a nivel de selecciones, quedando a 21 festejos de los 130 que marcó Cristiano con Portugal.

Por otro lado, ya muy lejos han quedado el 4° y 5° puesto en la tabla histórica, donde se encuentran Mokhtar Dahari de Malasia con 89 tantos, y Ferenc Puskás en Hungría y España donde sumó 84 goles.

image.png

Además, Lionel alcanzó las 14 anotaciones en el certamen continental y quedó a tres de los máximos goleadores históricos: el argentino Norberto Tucho Méndez y el brasileño Zizinho con 17. En esa tabla también figuran Teodoro Fernández (Perú, 15 goles), Severino Varela (Uruguay, 15), Paolo Guerrero (Perú, 14) y Eduardo Vargas (Chile, 14).

La eterna rivalidad de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo lleva actualmente una ventaja considerable en cuánto a goles totales. Desde sus inicios en el Sporting Lisboa hasta su actual etapa en Al-Nassr, ha acumulado un impresionante total de 895 goles, a lo largo de 21 años de carrera profesional. Los últimos dos tantos del astro portugués fueron el martes 11 de junio ante Irlanda en un amistoso previo a la Eurocopa de Alemania.

image.png

El astro argentino por su parte, en este 2024, lleva acumulados 14 goles en 15 presentaciones, entre la Major League Soccer y la Champions Cup en la MLS. El capitán de la Selección volvió a jugar con Argentina y sumó dos más en el amistoso vs. Guatemala, más otro ante Canadá. Son en total 838 goles. Aclaración: no son contemplados los dos que hizo en cinco partidos jugados con la Sub 23.

Si bien hay una suma importante en cuanto a la diferencia entre uno y otro, Lionel Messi tiene dos años menos de edad que su rival goleador, por lo que aún tiene tiempo para llegarle.