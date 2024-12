Con el querido Lalo Maradona y el recuerdo vivo de Diego, se viene otro Mundialito en Plottier

Siempre relacionado con el fútbol, llega con su simpleza a Neuquén para compartir los últimos días de torneo, Lalo será el encargado de entregarle los premios a los ganadores. Para él, Plottier será su última parada dentro del país, ya que luego emprenderá un viaje al exterior. “Voy solo porque no voy por mucho tiempo, así que voy dos días. Ya el lunes me estoy yendo a Canadá para pasar las Fiestas con mis hijos, mis nietos, así que ya mucho tiempo no me queda”, aseguró.