Con Leandro Marín a la cabeza, una empresa española prueba jugadores de la zona

El lunes comenzó en Cipolletti el Drafts Esei Events 2024, que reúne a decenas de jóvenes futbolistas de Río Negro y Neuquén. El complejo de canchas Área 22 es el escenario donde la empresa española llegó para una serie de pruebas y de selección de jugadores. Los profesionales estarán presentes hasta el miércoles y seleccionarán a un jugador que viajará a España. Dentro del grupo de veedores está el neuquino Leandro Marín , ex Boca, junto a Gerardo "Chiqui" Solana.

En el draft participan cerca de 100 jugadores de las categorías sub 16 hasta sub 23, de distintos clubes del alto valle rionegrino, Neuquén capital y del interior. “Esto es una experiencia para los chicos. Lo que se trata es que se empapen un poco de la metodología que tenemos de España, que durante estas sesiones puedan aprender cosas que a lo mejor aquí no trabajan tanto y nosotros hacemos de una forma distinta y se lleven algo enriquecedor para su crecimiento deportivo”, dijo a LMNeuquén Carlos Murciano, uno de los directores técnicos encargado de las pruebas.