Con qué jugador Wanchope Ábila quiere encontrarse fuera de la cancha: "No me gusta. Mala leche""

Wanchope-Galván.mp4

“Me pegó sin pelota, me fue a buscar sin pelota. Le dije que cuando quiera nos encontramos sin pelota y sin nadie”, declaró enfurecido el goleador, dejando en evidencia su postura sobre lo sucedido. Sumado a esto, le preguntaron si realmente se agarraría a las trompadas y no titubeó: “Y… pero si me pegó sin pelota. Yo juego a la pelota para ganar y juego limpio. No soy de pegar, entonces no me gustan esas actitudes cuando te pegan de mala leche”.

Dicho encuentro fue el primero que jugó el delantero de titular tras haber confirmado su regreso a la institución después de armar las valijas y despedirse de Barracas Central. Ábila fue el villano de Argentinos en el encuentro ya que anotó el tanto que abrió el marcador en el juego que luego fue igualado en la agonía para llevar el encuentro a la tanda de penales. Además, sigue consolidándose como el máximo goleador en la historia del torneo con 15 gritos.