Con qué se va a encontrar Deportivo Rincón en el arranque de la segunda fase ante Ciudad Bolívar

edgardo díaz rincón Edgardo Díaz tiene pasado en Bolívar y ahora juega para Rincón.

Una localía muy firme

En casa, Bolívar está invicto en esa condición con siete victorias y apenas un empate. Esa fue una de las razones principales para que ganara la zona 1 con 31 puntos.

“Es un equipo real, serio, que aspira a eso. La cancha está muy linda, se puede jugar al fútbol con espacio porque es una cancha grande, el partido va a ser duro. Sabemos que tienen la localía y es muy importante para ellos, se hacen fuertes ahí. Nosotros con nuestras armas, con lo que venimos trabajando en la semana trataremos de ir y hacer un correcto partido”, agregó Díaz.

Es lógico pensar que no muchos equipos de los cuatro que visiten a Bolívar van a sacar puntos allí. “Sería bueno no perder, sí se gana mucho mejor, pero estaría muy bueno no perder. No es fácil salir de visitante frente a un equipo que clasificó cinco fechas antes que termine en la primer fase. De hecho sacar un empate, desde mi punto de vista, no es malo”, aclaró Díaz.

Rincón tiene lo suyo

El defensor fue uno de los refuerzos que llegó con el campeonato empezado y se ganó su lugar en el León. “El panorama es bueno, me encontré con un club con aspiraciones de crecer. Es un club ganador, con gente ganadora que labura acá, que tiene aspiración a seguir creciendo”, describió.

La elección de venir a Rincón de los Sauces no fue casual para Díaz, que ya sabe lo que es jugar en equipos con pretensiones: “Uno a lo largo de la carrera siempre le gusta ser protagonista en los clubes que estuvo. Hoy me encuentro con un grupo con mucha hambre de gloria, con muchas ilusiones de hacer una buena fase de campeonato”.

El balance para el León ya es positivo y al mismo tiempo en el plantel se ven con chances de avanzar. “Hay que ser consciente que es el segundo año de Deportivo Rincón en el Federal A. Hemos dejado clubes con mucha historia afuera de la fase de campeonato. A nosotros nos tocó clasificar y estamos dentro de los nueve mejores de esta zona, que no es poca cosa”, indicó el jugador del equipo neuquino.

deportivo rincon formado

“Hay clubes con mucha historia, que vienen remando hace un montón de años para ascender al Nacional B. Nosotros desde nuestra humildad y con mucho trabajo tenemos que hacer un papel muy importante y tratar de estar dentro de los cuatro primeros, eso sería muy satisfactorio para todos”, finalizó.

Los otros partidos de la zona van el domingo

El grupo A de la zona Campeonato tendrá como adelanto el choque del sábado entre Bolívar y Rincón, mientras que los otros tres encuentros se disputarán el domingo.

Costa Brava será local de Villa Mitre a las 15, Olimpo recibirá a Argentino de Monte Maíz a las 15:05 y Atenas de Río Cuarto chocará con Kimberley de Mar del Plata desde las 16.

En el comienzo de esta etapa tiene fecha libre Cipolletti.