Con quién se "cruzó" Ruggeri en los estudios de ESPN: su relato

El ex jugador campeón del mundo con la Selección argentina se cruzó en vivo con un deportista con pasado en el seleccionado albiceleste.

El ex defensor de la Selección argentina Oscar Ruggeri sigue haciendo de las suya en la pantalla de ESPN donde comparte equipo con el conductor televisivo Sebastián Vignolo en el programa deportivo F90. La figura del campeón del mundo con el combinado albiceleste genera risas en los estudios por los cruces con las otros personajes reconocidos.

Es que Ruggeri no para de exponer su travesura y buen humor cuando el programa está en vivo. En esta oportunidad, en el programa de Vignolo que se emite al mediodía durante la semana, Oscar se cruzó con un reconocido ex rugbier con pasado en la Selección argentina Se trata de Juani Hernández, quien fue sorprendido por el ex futbolista en los pasillos del canal.