Con quién se peleó Montiel para patear el último penal en la final del Mundial

Justamente, respecto a ese momento, algo que no muchos sabes es que Montiel debió pelearse con un compañero para tomar la responsabilidad de ejecutar el último tiro, pero finalmente fue él el que ganó la pulseada.

Gonzalo Montiel y el último penal en la final del Mundial

Lautaro Martínez recordó la lesión que lo tuvo a maltraer en el Mundial de Qatar 2022 y sobre todo el pedido que le hizo a Gonzalo Montiel en la definición por penales de la final ante Francia, en el marco de la serie “Campeones, un año después”, que se emite por Star+.

El relato arrancó diciendo: “Él había hecho la mano que terminó en el penal que le dio el empate final a Francia y estaba mal, llorando en el momento en que Scaloni da el orden de los pateadores. Yo estaba quinto en el orden, como contra Países Bajos, y Cachete estaba cuarto”.

“Cuando vamos caminando, el técnico le sigue preguntando si estaba bien. Cuando el Dibu ya había agarrado uno, le pedí que me dejara cuarto. Arrancó a caminar y me decía que no con la cabeza. Yo quería patearlo. O que errara y que llegue al quinto penal”, confesó el Toro.