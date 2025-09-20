Con suplentes, River pierde con Atlético Tucumán de visitante

El Millonario tiene un duelo por el Torneo Clausura en medio de la serie por Copa Libertadores ante Palmeiras, donde debe remontar un 2 a 1 en contra.

Atlético Tucumán y River chocan este sábado en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol . El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Monumental José Fierro. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Decano” está octavo pero no viene teniendo una buena temporada; mientras que el “Millonario” llega como líder pero con la mente puesta en la revancha contra Palmeiras por la Copa Libertadores.

En el inicio del partido, Atlético Tucumán llegaba al gol gracias a un cabezazo del Loco Díaz , pero tras una revisión del VAR se comprobó que estaba en posición adelantada, por lo que la anotación no fue válida.

Las jugadas aéreas son todo un problema para River y volvió a quedar en claro: a los 12' minutos, el Decano pudo finalmente abrir el marcador tras un error de Jeremías Ledesma, quien salió en falso y le permitió a Clever Ferreira cabecear solo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1969559541097365710&partner=&hide_thread=false ¡MALA SALIDA DE CONAN LEDESMA Y GOL DE FERREIRA PARA EL 1-0 DE ATLÉTICO TUCUMÁN ANTE RIVER! pic.twitter.com/BwHx4evAMV — SportsCenter (@SC_ESPN) September 21, 2025

Las formaciones de Atlético Tucumán vs River

Atlético Tucumán: Matías Mansilla; Damián Martínez, Marcelo Ortiz, Gianluca Ferrari, Miguel Brizuela; Adrián Sánchez, Kevin Ortiz; Ramiro Rodríguez, Lautaro Godoy, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz. DT: Lucas Pusineri.

River: Jeremías Ledesma; Fabricio Bustos, Sebastián Boselli, Ulises Giménez, Milton Casco; Santiago Lencina, Agustín De La Cuesta, Juan Cruz Meza, Matías Galarza; Ian Subiabre y Bautista Dadín.

Cómo ver en vivo Atlético Tucumán vs River

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.