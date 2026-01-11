Con suspenso, La Amistad dejó afuera a San Patricio y sacó boleto a las semifinales del Regional Amateur

El elenco cipoleño llegó a sacar ventaja de dos goles, pero los del Chañar empataron y se pusieron a tiro. Deportivo Roca también se metió entre los mejores cuatro.

El Torneo Regional Amateur atravesó instancias decisivas en la zona patagónica para determinar quiénes son los cuatro semifinalistas que mantendrán vivo el sueño del ascenso. En la ciudad de Cipolletti, el cruce entre La Amistad y San Patricio del Chañar acaparó toda la atención tras una serie cargada de emociones y cambios en el marcador. El equipo local logró asegurar su pasaje a la siguiente ronda al sostener la ventaja global tras un empate 2 a 2 en un encuentro que tuvo un cierre dramático.

El anfitrión comenzó el partido con el impulso de haber ganado el duelo de ida por 2 a 1 en territorio neuquino, lo que obligaba al visitante a buscar el arco rival desde el inicio. Sin embargo, el conjunto cipoleño golpeó primero a los 25 minutos del primer tiempo gracias a una proyección individual de Kevin Guajardo por el sector izquierdo. El talentoso volante envió un centro preciso al corazón del área para que Mauro García conectara de cabeza y pusiera el triunfo parcial.

Durante el complemento, la dinámica del juego se mantuvo intensa, con un San Patricio que adelantó sus líneas para forzar los penales, pero descuidó su estructura defensiva en el proceso. A los 30 minutos, Nicolás Domínguez , quien había ingresado desde el banco de suplentes, aprovechó otra asistencia de Guajardo para estirar la diferencia . Con este resultado, el marcador global parecía sentenciado en favor del equipo dirigido por Alfredo Tizza con un cómodo margen de tres conquistas.

No obstante, el equipo del Chañar, que supo ser el mejor de Lifune en la categoría, demostró una notable capacidad de reacción y nunca dio por perdido el enfrentamiento a pesar de la adversidad en el reloj y en el resultado. Matías González logró descontar a los 38 minutos del complemento, devolviéndole la esperanza a la parcialidad visitante que se acercó hasta el predio del norte de la ciudad. Ya en tiempo de descuento, Enzo Jara frotó la lámpara y convirtió un verdadero golazo para sellar el 2 a 2 definitivo que enalteció la entrega del Santo.

ON - Futbol La Amistad vs San Patricio (1) El anfitrión sufrió, pero está en las semis del Regional Amateur. Omar Novoa

Deportivo Roca superó a Atlético Regina

En General Roca, el Estadio Luis Maiolino fue el escenario de otra definición apasionante entre el Deportivo Roca y Atlético Regina tras el empate 1 a 1 registrado en la ida. Aquel encuentro inicial en la Perla del Valle había dejado la llave totalmente abierta luego de los tantos convertidos por Santiago Villalba para el Naranja y Facundo Gutiérrez para el Albo, pese a la superioridad de Depo a lo largo del compromiso. La paridad obligó a ambos equipos a plantear un partido estratégico donde el margen de error era mínimo para evitar la eliminación.

El equipo local rompió el equilibrio del global a los 13 minutos del primer tiempo, mediante una ejecución magistral de pelota parada que dejó sin respuestas al arquero visitante. Luciano Pereyra fue el encargado de frotar la lámpara con un golazo de tiro libre que se coló contra el poste, desatando la euforia de la hinchada en las tribunas.

La ventaja no aplacó la ambición del equipo roquense, que continuó presionando en campo rival para estirar la diferencia y sentenciar la llave antes de irse a los vestuarios. La insistencia tuvo su premio a los 34 minutos, cuando Enzo Vallejos realizó una gran maniobra individual por la banda y envió un pase hacia atrás para la llegada de los volantes. Nuevamente apareció Pereyra para conectar el balón de zurda y clavarlo en el ángulo superior, firmando así un doblete personal que ponía el partido con un 2 a 0 parcial. A falta de 10 minutos para el cierre del pleito, Regina descontó pero no le alcanzó: Roca es semifinalista.