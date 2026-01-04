La Amistad pegó primero en la apretada serie de cuartos de final

El equipo cipoleño derrotó a San Patricio del Chañar por el Regional Amateur con otra gran actuación de Yoel Juárez.

Casi en la sobremesa de Año Nuevo, comenzaron las llaves de cuartos de final del Regional Amateur . Por la zona Patagónica, La Amistad se impuso a San Patricio del Chañar en el partido de ida que se disputó en el interior neuquino. Los goles de Diego Martínez y Yoel Juárez le dieron el 2-1 al conjunto de Alfredo Tizza , que será local el domingo que viene en el duelo de vuelta.

El encuentro no se pudo ver por Youtube pese a la presencia del equipo de "Vivo Deportes", que habitualmente transmite los partidos de Lifune, ya que la dirigencia local no permitió que se proyecten imágenes en directo y solo se pudo seguir el relato hablado.

En el juego, el conjunto cipoleño fue superior porque tuvo las chances más claras. El arquero Mateo González fue el mejor del Santo como durante todo el torneo y evitó la caída de su arco un par de veces. El más peligroso del local fue Santiago Jara.

Cuando finalizaba el primer tiempo, Yoel Juárez se encendió y La Amistad llegó al primero. El delantero mostró todo su talento para dejar rivales en el camino, desbordar y servirle el gol a García, que la empujó entrando al área chica. Una jugada muy similar a la que abrió el marcador contra Independiente en la fase anterior.

Con la ventaja visitante, el segundo tiempo se hizo de ida y vuelta, más atractivo que la etapa inicial. En ese contexto, los arqueros tuvieron que aparecer nuevamente ante los intentos de Matías González para el Santo y de García para la visita.

Llegando a los 37' del complemento, el árbitro Felipe Zonco cobró penal y Juárez lo cambió por gol abriendo la cara interna del pie derecho.

El 0-2 parecía decisivo para el partido y para la serie, pero San Patricio mostró amor propio para buscar el descuento y lo encontró en un córner. Tras algunos rebotes, el defensor Pablo Figueroa la mandó a guardar para el 1-2 cuando iban 42'.

Con el envión, el local fue al frente y generó varias pelotas paradas para acercarse, pero La Amistad aguantó con uñas y dientes y regresó a casa con una ventaja que intentará mantener el domingo que viene en Cipo.

la amistad festejo (2)

Atlético Regina- Deportivo Roca: parcial 0-0

Mientras tanto, en Villa Regina, el local y Deportivo Roca cumplieron las expectativas. En un partidazo, Atlético fue superior y generó las más claras desde el comienzo del partido. Ulises Romero estuvo imparable con la gambeta y el local llegó con varias pelotas paradas.

Regina generó cuatro clarísimas con el "10" del Albo, Facundo Gutiérrez, Rubén García y Tobías Rivas, pero entre el arquero Bruno Corsi, su palo derecho y el travesaño, evitaron el primero.

La visita respondió antes de la media hora con un contragolpe que no llegó a rubricar y de ese córner se lo perdió el recién llegado Facundo Laumann.

Jorge Newbery es candidato

En Comodoro Rivadavia, Newbery goleó 3-0 a Deportivo Villalonga y puso un pie en semis. Si pasa, será rival del ganador de la serie entre Camioneros de Río Grande y Boxing de Río Gallegos, que igualaron 1 a 1 en la ida.