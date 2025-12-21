Pasó Deportivo Roca y quedó armado el cuadro de cuartos del Regional Amateur

El Naranja eliminó a Sportsman de Choele Choel como visitante y será rival de Atlético Regina. San Patricio va contra La Amistad.

Con la victoria de Deportivo Roca como visitante ante Sportsman de Choele Choel, se completó la nómina de ocho equipos que llegaron a cuartos de final en la zona Patagónica del Regional Amateur.

Un gol del colombiano Luis Miranda , a los 25' del segundo tiempo, le dio el triunfo 1 a 0 a los de Martín Medina, que cerraron un 2 a 1 en el global y en la próxima instancia enfrentarán a Atlético Regina.

El Albo dejó afuera a Alianza de Cutral Co por un global de 4 a 3 y será local en el primer partido del duelo entre equipos de la Liga Confluencia.

El que pase en esa llave, enfrentará al ganador de San Patricio-La Amistad. El equipo chañarense pasó por penales ante Estudiantes en Bariloche y es el único neuquino que queda en carrera en el torneo, mientras que el conjunto cipoleño definirá la serie en casa tras dejar afuera a Independiente en Neuquén.

En la parte superior del cuadro de cuartos de final de la zona Patagónica, Jorge Newbery le ganó 1 a 0 a la CAI en el duelo de Comodoro Rivadavia. El único gol de la serie fue anotado por Franco Domínguez a los 39' del primer tiempo.

En cuartos, Jorge será rival de Deportivo Villalonga, que el sábado había eliminado a JJ Moreno de Puerto Madryn por penales.

Boxing de Río Gallegos dejó afuera a Atlético Puerto Santa Cruz y en cuartos enfrentará a Camioneros de Río Grande, que eliminó a su homónimo de Ushuaia.

Todas las llaves de cuartos comenzarán el 4 de enero, después de Navidad y Año Nuevo.