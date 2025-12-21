El clima en Neuquén

Pasó Deportivo Roca y quedó armado el cuadro de cuartos del Regional Amateur

El Naranja eliminó a Sportsman de Choele Choel como visitante y será rival de Atlético Regina. San Patricio va contra La Amistad.

El colombiano Miranda le dio la clasificación al Naranja. Foto: (archivo) Tavo Reguera

El colombiano Miranda le dio la clasificación al Naranja. Foto: (archivo) Tavo Reguera

Con la victoria de Deportivo Roca como visitante ante Sportsman de Choele Choel, se completó la nómina de ocho equipos que llegaron a cuartos de final en la zona Patagónica del Regional Amateur.

Un gol del colombiano Luis Miranda, a los 25' del segundo tiempo, le dio el triunfo 1 a 0 a los de Martín Medina, que cerraron un 2 a 1 en el global y en la próxima instancia enfrentarán a Atlético Regina.

El Albo dejó afuera a Alianza de Cutral Co por un global de 4 a 3 y será local en el primer partido del duelo entre equipos de la Liga Confluencia.

El que pase en esa llave, enfrentará al ganador de San Patricio-La Amistad. El equipo chañarense pasó por penales ante Estudiantes en Bariloche y es el único neuquino que queda en carrera en el torneo, mientras que el conjunto cipoleño definirá la serie en casa tras dejar afuera a Independiente en Neuquén.

En la parte superior del cuadro de cuartos de final de la zona Patagónica, Jorge Newbery le ganó 1 a 0 a la CAI en el duelo de Comodoro Rivadavia. El único gol de la serie fue anotado por Franco Domínguez a los 39' del primer tiempo.

En cuartos, Jorge será rival de Deportivo Villalonga, que el sábado había eliminado a JJ Moreno de Puerto Madryn por penales.

Boxing de Río Gallegos dejó afuera a Atlético Puerto Santa Cruz y en cuartos enfrentará a Camioneros de Río Grande, que eliminó a su homónimo de Ushuaia.

Todas las llaves de cuartos comenzarán el 4 de enero, después de Navidad y Año Nuevo.

CUADRO DE CUARTOS REGIONAL

