Regional Amateur: domingo de cuartos de final

Tras el corto receso por navidad y año nuevo el certamen retoma la acción este domingo no con la ida de los cuartos de final.

El Regional Amateur cumplió el receso por las fiestas de fin de año y este domingo retorna la competencia con los cruces de ida de los cuartos de final .

En el certamen continúan San Patricio del Chañar como único representante de la Lifune , mientras que de la Liga Confluencia están La Amistad, el Deportivo Roca y Atlético Regina .

En San Patricio del Chañar, el Santo recibirá a La Amistad a partir de las 18 horas bajo el arbitraje de Felipe Zonco. El juez de Coronel Dorrego tendrá la asistencia de Hernán Perotti y Braian Romero. Blas Torres será el cuarto árbitro.

El equipo local viene de avanzar a través de los penales en los octavos de final ante Estudiantes Unidos de Bariloche en la localidad neuquina. En cuanto al conjunto Celeste, tuvieron su último partido en La Chacra ante Independiente de Neuquén. Allí los cipoleños vencieron 4 a 1 al Rojo.

la amistad independiente regional amateur

Una hora más tarde, en la Perla del Valle, el flamante campeón de la liga Atlético Regina enfrentará al Deportivo Roca. Allí Germán Macchi será el árbitro principal y estará acompañado por Gastón Sandoval y Lautaro Osses, mientras que Ezequiel Escobar ocupará el rol de cuarto árbitro.

El Albo en los octavos dejó en el camino a Alianza de Cutral Co, venciéndolo en ambos duelos de la llave. Luego de aquella serie se consagró campeón del torneo Clausura ante La Amistad por penales. El Depo, por su lado, viene de dejar en el camino a Sportsman en Choele Choel tras una ajustada victoria por la mínima en el Valle Medio.

Los demás cruces se completarán también el domingo, en Comodoro Rivadavia, donde Jorge Newbery recibirá a Deportivo Villalonga a partir de las 17, y en Río Grande, Santa Cruz, Camioneros espera por Boxing de Río Gallegos desde las 18.

Cuartos de final del Regional Amateur - Ida