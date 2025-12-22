Con tres equipos en la pelea, así se define el Oficial de Lifune

Este martes se disputará la última fecha del torneo de primera división, donde San Patricio del Chañar es el único puntero.

El "Oficial" es el torneo de primera de Lifune que cierra el año calendario.

San Patricio del Chañar, Alianza de Cutral Co e Independiente de Neuquén son los tres equipos que llegan con chances a la última fecha, que se disputará este martes.

La penúltima fecha del torneo cerró con los tres equipos en lucha sumando tres puntos . San Patricio se mantuvo en la cima al vencer 1-0 a Unión Vecinal por un tanto de Exequiel Ranquilche.

san patricio anuncio

Independiente de Neuquén permanece a dos puntos del líder tras imponerse 1-0 a Maronese en condición de visitante, con una anotación de Hernán Azaguate.

Por su parte, Alianza de Cutral Co goleó 4-1 a Deportivo Rincón con goles de Joaquín Rickemberg, Braian González, Lucas Koleff y Alexis Sánchez, ubicándose a tres unidades de la punta.

La última fecha presentará dos partidos de alta tensión que se jugarán simultáneamente a las 18 horas. El duelo clave será en el estadio Álvaro Pedro Ducás, donde Alianza recibirá a San Patricio en un encuentro cargado de antecedentes tras los incidentes en el Regional Amateur, que incluyeron agresiones a jugadores y la posterior adjudicación de puntos.

El otro compromiso definitorio será el clásico entre Independiente y Pacífico en La Chacra.

Escenarios para la consagración

San Patricio del Chañar: Se corona con una victoria. Con empate, necesita que Independiente no gane. Una derrota lo elimina.

Independiente de Neuquén: Debe vencer a Pacífico y esperar que San Patricio no gane. En caso de empate en puntos con el Santo, la mejor diferencia de goles lo favorecería.

Alianza de Cutral Co: Necesita ganar y que Independiente no triunfe. De igualar en puntos con San Patricio, el título sería suyo por el historial de enfrentamientos directos.

El reglamento establece que, de existir igualdad puntual, se definirá primero por los resultados entre los equipos implicados y, de persistir el empate, por la diferencia de goles general.

San Patricio es, además, el único neuquino que sigue en carrera en el Regional Amateur, donde pasó a cuartos de final y enfrentará a San Patricio.