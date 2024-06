Confirmado: cuáles son los 4 futbolistas de Boca que irán a los Juegos Olímpicos

El panorama para Boca se complica con la reciente notificación de la AFA sobre la convocatoria de varios de sus jugadores clave a la Selección Argentina Sub 23 para los Juegos Olímpicos de París 2024. La confirmación de las ausencias de Cristian Medina, Equi Fernández, Kevin Zenón y Leandro Brey pone al equipo en una situación delicada de cara al enfrentamiento contra Independiente del Valle en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Javier Mascherano, entrenador de la Sub 23, decidió incluir a estos cuatro jugadores en su nómina, lo que significa que no estarán disponibles para Boca en los partidos del 17 y 24 de julio. Estas fechas coinciden con el inicio del fútbol en los Juegos Olímpicos, que comenzará el 24 de julio y se extenderá hasta el 10 de agosto. Así, los convocados no solo se perderán los encuentros de la Sudamericana, sino también la reanudación de la Liga Profesional, con la posibilidad de estar ausentes hasta en cinco partidos del torneo local.